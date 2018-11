Fortsatt bomfritt på dagens E 39 når nye E 39 kommer

Motorveien mellom Kristiansand og Ålgård er ikke lenger kun teori. Nå kommer den. Gravemaskinene er allerede i gang i sør. Nye Veier har bemannet sitt kontor på Forus. Det er kun dager igjen til Vegvesenet kommer med sin anbefaling som skal ut på høring. I årene som kommer blir regionen et eldorado for entreprenører. Det kommer til å gi ringvirkninger langt nedover i næringskjeden. Aftenbladet har tatt en prat med Geir Gjervan i Nye Veier.

– Det er viktig for oss å få fram at den nye veien skal blir kortere, sikrere og få ned reisetiden. Når det gjelder bompenger, så er det viktig å si at det ikke vil bli krevd inn penger før veien er ferdig. Når veien er betalt, etter for eksempel 15 år, skal bommene vekk. Folk skal betale for det de kjører ved at det vil bli satt opp bom mellom hvert kryss. Det vil altså være en direkte sammenheng mellom det folk betaler og veien de kjører på, sier Gjervan.

Dermed håper Nye Veier å unngå kritikken som har vært mot en del andre prosjekter der det ikke alltid har vært lett å se sammenhengen mellom det folk betaler og veien de faktisk bruker.

Bollestad

Gjervan forteller at den nye motorveien skal starte på Bollestad i Gjesdal. Dagens vei til Kristiansand er 208 kilometer lang. Den nye veien er beregnet til å bli 169 kilometer. Slik det ser ut nå kommer det til å koste 2 kroner og 90 øre pr. kilometer for å kjøre på veien. Det vil altså si at turen for stortingsrepresentant Olaug Bollestad blir på 490 kroner. Hun kommer seg med andre ord fram og tilbake til Kristiansand for under tusenlappen. Samtidig blir reisetiden for Olaug Bollestad vesentlig redusert. På noen strekninger blir reisetiden halvert. I dag kjører vi i 70 og 80 km/t på store deler av veien. I framtiden blir det minst 110 km/t, men hastigheten kan fort ende på 120 km/t enkelte steder hvis Nye Veier får lov.

Nye Veier skal først og fremst bygge en vei som kan forsvares samfunnsøkonomisk. Det er oppdraget, og det er samtidig grunnen til at enkelte lokalmiljøer føler seg overkjørt. Eigersund ønsker for eksempel en vei som går nært et næringsområde på Eigestad. Når endelig trase velges, kan Eigersund få viljen sin hvis det er samfunnsøkonomisk fornuftig, ellers ikke. Så langt tyder alt på at R 1 (Rogaland 1) er det som blir sett på som mest samfunnsøkonomisk og da får Eigersund ikke viljen sin.

Gratis på gamleveien

Et annet spenningsmoment er dagens E 39. Hva skjer med den veien når det kommer en flunkende ny motorvei i nærheten?

- Den skal ligge som en gjennomfartsvei, men først vil den bli nedgradert. Det kommer til å bli en diskusjon om hvem som skal overta veien. Den kan for eksempel bli en fylkesvei.

– Vil den få bommer?

– Vi foreslo bom på den gamle veien mellom Kristiansand og Søgne. Det sa Stortinget nei til. Det er et signal om at gjennomfartsveiene og tilførselsveiene blir uten bommer.

Garanti

Det finnes fortsatt snublesteiner for fremdriften. En av dem kan være at at det forventes en fylkeskommunal garanti. Det bekymrer NAF.

– Kan fylkeskommunen i dag i stille de nødvendige garantier som kreves for å få gjennomført prosjektet på en kortest mulig tid, spør Thor Jåsund i NAF.

En annen snublestein kan være at departementet (KMD) blir en tidstyv. Når Vegvesenet snart kommer med sitt endelige forslag, vil det strømme på med høringssvar til KMD. Sånt tar fort tid å lese i departementer.

– Når vil KMD ha evaluert høringsuttalelsene, spør Jåsund hos NAF.