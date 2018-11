– Hvem har råd til å betale 120.000 kroner for å dagpendle gjennom Ryfast?

Statens vegvesen har laget nye beregninger for Ryfast-satsene. Satsene er foreløpige og kommer sannsynligvis bli noe lavere. Blant annet fordi beregningene er gjort ut fra 6,5 prosent lånerente, mens Ryfast AS har tatt opp lån på 2-tallet.

For en vanlig personbil med bombrikke ligger prisen an til å bli 176 kroner i Ryfylketunnelen og 23 kroner i Hundvågtunnelen. Tur/retur blir utgiften da cirka 400 kroner. I tillegg kommer kjøreutgifter gjennom 21 kilometer lange Ryfast, noe som vil koste anslagsvis 120 kroner per dag.

– Noen må sette fingeren i jorda og si at dette går ikke, sier Kristoffer Amdal i Strand pendlerforening.

– Den totale prisen blir anslagsvis 520 kroner per dag, altså 11.000 per måned, eller 120.000 kroner årlig. Det sier seg selv at dette ikke går. Det blir ikke løselig for noen å dagpendle med personbil. Da må folk velge å reise på andre måter, og dette vil slå beina under Ryfast-finansieringen. Prisen må maksimalt være det samme som dagens ferjebillett, mener Amdal.

Koster 250 kroner per dag med ferja

Han og andre som bilpendler med Tau-ferja til Forus, betaler 91 kroner på ferja, pluss 36 kroner i bomringen på Nord-Jæren. Det blir cirka 250 kroner per dag.

– Dagens pris er i utgangspunktet helt på grensen av hva folk klarer. Hvis utgiftene dobles, så eliminerer du nok over halvparten av de som bilpendler i dag. Mange kommer til å bytte til buss, men noen har bosted og/eller arbeidssted som gjør det komplisert å reise kollektivt, påpeker Amdal.

Strand kommune har om lag 1500 pendlere som daglig reiser på jobb til Nord-Jæren. Når Ryfast åpnes oppretter Kolumbus et svært bra og billig busstilbud. Planen er at det skal gå busser hvert 10. minutt og prisen blir bare 1100 kroner per måned. Andre alternativer er å kjøre gratis gjennom Ryfast med motorsykkel, eventuelt betale halv sats for elbil (88 kroner). Fylkestinget har signalisert at det kan bli aktuelt med passeringstak, slik at dagpendlere bare betaler et visst antall passeringer per måned.

Spår politisk press

– Det er bare et tidsspørsmål før elbil må betale fullt ut. Passeringstak betyr at de som reiser mest unngår toppbelastningen, men vil ikke hjelpe de som jobber deltidsstillinger. Det blir heller ikke enkelt for folk som jobber skift, og bytter mellom å bruke bil og buss når de verken kan utnytte månedskort for buss eller et passeringstaket fullt ut, sier Amdal.

Han fyller 65 år når Ryfast åpnes neste år, og regner med at han kommer til å pendle en stund til.

– Det er helt banalt om man bygger en tunnel til 7,3 millarder kroner, som ingen har råd til å bruke. Det kommer til å bli et voldsomt politisk press for å få bomtakstene så lave som mulig, og trafikktallene så høye som mulig, spår Kristoffer Amdal, som selv representerer Høyre i Strand formannskap.

I sosiale medier er ferjetilhengerne i Forsand fornøyde, fordi høy pris i Ryfast gjør ferja mer attraktiv. De minner syrlig om da Magnhild Meltveit Kleppa spådde at det ville koste 100-lappen i Ryfast.

Magnus Skretting var styreleder i Krafttak Ryfast AS, som ble opprettet av Næringsforeningen i Stavangerregionen i år 2000, for å få gjennom prosjektet. På sosiale medier spår han fortsatt at den endelige bomtaksten kommer ned mot 100-lappen, fordi den reelle renta er nærmere 2,5 prosent enn 6,5 prosent, som vegvesenet har kalkulert med.

De endelige bomtakstene settes neste år. Kåre Hauge er leder av Strand pendlerforening. Han viser til at de foreløpige takstene er høyere enn det som er forespeilet tidligere.

– Men samtidig tas det forbehold om at det er beregnet ut fra en lånerente basert på forkalkyler og ikke reell rente. Derfor blir det nok en del rimeligere. Jeg synes det i utgangspunktet er dumt å gå ut med tall man vet er feil. Det skaper bare unødige spekulasjoner, kommenterer Hauge.