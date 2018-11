Fylkesmannen politianmelder IVAR for organisk utslipp

Fylkesmannen anmeldte torsdag IVAR og T. Stangeland Maskin for å ha lagret kompost på Hogstad på en slik måte at det medførte et kraftig, ukontrollert, organisk utslipp til Kvednhusbekken i slutten av oktober/begynnelsen av november.