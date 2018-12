Vil Terje Mjåtveit igjen bli ordfører uten å ha et politisk parti i ryggen?

- Vi er godt i gang med lista. Mange gode folk er klar. Vi spør ikke etter parti, men etter engasjerte folk som vil gjøre en god jobb for kommunen, lyder det ivrig fra Terje Mjåtveit.

Han er innstilt som listetopp og ordførerkandidat for Rogalandsvalgets nye innslag: Hålista.

«Landets mektigste»

Borte er Nærbølista som ble startet i protest da Ogna, Varhaug og Ogna i 1964 ble slått sammen til en kommune. Den slo til og fikk inn 15 av 37 i nye Hå kommunestyre. Ble siden omtalt som en av de mektigste bygdelistene i landet og er fortsatt den største gruppa i Hå med 10 av 33 medlemmer. I praksis er de 12 etter at to fra Høyre, Merete Elin Kvia og Reidar Håland, meldte seg ut og ble uavhengig.

Likevel ble det i sommer vedtatt at Nærbølista nå legges ned. Det samme gjør Samlingslista for søre Hå. Inn kommer Hålista.

Ny liste, nå for alle

-Det er de nære ting som gjelder. Vi lager et program som skal være dagsaktuelt for hele kommunen, og da er det ikke nødvendig å være tilknyttet et parti. Derfor får vi også med folk som ikke hadde tenkt å drive partipolitikk, men som bare er interessert i å gjøre en jobb for kommunen, sier Terje Mjåtveit.

Hå vil trolig stoppe den nye bomringen for Jæren

Nærbølista ble etter de to siste valgene holdt utenfor det gode selskap, fordi de andre partiene ikke ville samarbeide med en upolitisk liste. Men ved budsjettet i fjor sprakk samarbeidet til posisjonen, ledet av ordfører Jonas Skrettingland (KrF). Høyre og Frp gikk ut, og Nærbølista har siden samarbeidet med flertallet.

Fakta: Dagens kommunestyre Nærbølista: 10 KrF: 7 H: 4 (Hadde seks, men to meldte seg ut, er nå uavhengige) Uavhengige: 2 Ap: 3 Frp: 3 Sp: 3 Samlingslista for Søre Hå: 1

Alt er åpent

– Valget i Hå har aldri vært så åpent som nå. Ingen konstellasjon har flertall, konstaterer Terje Mjåtveit.

Den tidligere bonden, som blir 65 år søndag, jobber nå for å få ungdom ut i arbeid og han har tidligere vært ordfører i to perioder.

– Vi er veldig glad for at Terje igjen har sagt ja til å stille som ordførerkandidat. Han er folkelig og har mye erfaring, sier Terje Undheim i nominasjonskomiteen for Hålista.

Mange vil bli ordfører

Men det blir kamp om ordføreren i landets største husdyrkommune.

Hå slapp å skifte navneskilt på døra ved siste valg: "Ordfører Skrettingland" ble stående, men nå vil Mons tilbake i ordførerstolen.

Varaordfører Mons Skrettingland (H) forteller om en høyreliste som det er jobbet grundig med. Han var selv tidlig avklart på toppen, derfor har han kunnet hjelpe til med å finne de andre kandidatene på lista.

- Det er brukt mye tid på lista, hele høsten. Det er et møysommelig arbeid å få til en god liste.

Ove Heimsvik

Mons Skrettingland var i forrige periode ordfører i Hå, men måtte gi bort kontoret til Jonas Skrettingland (KrF). I sommer ble Mons Skrettingland kastet ut i en krevende situasjon mens ordføreren var på ferie. Aftenbladet får høre på Varhaug at måten han taklet krisen på, trolig styrker hans muligheter ved valget.

Han ble plutselig hele bygdas stemme og ansikt

Mons Skrettingland forteller at selv om han er fornøyd med høyrelista, så har det vært krevende å få med nok folk mellom 30 og 45 år.

- De forteller at døgnet ikke strekker til og det må vi bare respektere, sier han.

Sprek ordfører tar kampen

Men også Jonas Skrettingland (KrF), kjent som fylkets sprekeste ordfører, er kamplysten.

Hå-ordføreren fullførte med stil

– Ja, jeg har sagt til nominasjonskomiteen at hvis de vil ha meg, er jeg med, sier Skrettingland.

Ved de to siste valgene har det blitt slik at det største politiske partiet har fått ordføreren. For tre år siden ble det KrF med sju representanter og den tidligere kontorsjefen på Universitet i Stavanger.

– Ordføreren har den eneste politiske heltidsstillingen i kommunen. Så vil man arbeide politisk, er det den mest attraktive plassen, konstaterer Jonas Skrettingland.

Bak lurer flere

Både Ap og Sp har da også fremmet sine ordførerkandidater, men holder kortene tett til brystet om hvem de vil samarbeide med.

Arnt Olav Klippenberg

- Nå er vi i posisjon og har et godt samarbeid med KrF og Sp. Vi har dessverre ikke flertall, så vi er avhengig av støtte fra andre parti/bygdelister. Tenker valget må gjennomføres først, så får vi se, svarer Arbeiderpartiets toppkandidat, tannlegen Tone Elin Berge.

Geir Sveen

– Vi har de siste periodene samarbeidet med de andre politiske partiene. Det er det naturlig å fortsette med, sier Senterpartiets toppkandidat, rektoren Svein Høyland.

Mye avhenger av hvordan en bygdeliste, for en hel kommune, vil bli mottatt av folket i Hå.

Her er listene som er klar:

Arbeiderpartiet

1. Tone Elin Berge 51 år Varhaug

2. Njål Sikveland 49 år Nærbø

3. Wibecke Natås 48 år Nærbø

4. Torgeir Thorsteinsson 31 år Varhaug

5. Solfrid Fuglseth 54 år Vigrestad

6. Øyvind Todnem 62 år Varhaug

7. Tina Salte Rosland 41 år Varhaug

8. Simen Johansen 17 år Nærbø

9. May Britt Birkeland 53 år Vigrestad

10. Egil Torland 63 år Nærbø

11. Randi Møller 55 år Nærbø

12. Oddgeir Sør-Reime 58 år Nærbø

13. Ellen Oddny Madland 58 år Varhaug

14. Martin Salte 47 år Nærbø

15. Astrid Karin Sola 56 år Nærbø

Senterpartiet:

1. Svein Høyland 1971,Brusand, rektor.

2. Gry Kirsti Høyland Sirevåg, 1970, Nærbø, sjukepleiar

3. Sjur Håland, 1962, Varhaug journalist

4. Lenita Salte, 1976 Varhaug,

butikkmedarbeidar.

5. Anders Braut Ueland 1981,

Vigrestad, bonde.

6. Anne Vold Jensen, 1955Vigrestad, virksomheitsleiar

7. Bjørg Sandve,1953

Nærbø, pensjonist

8. Tobias Gudmestad ,1949

Nærbø, pensjonist

9. Silje Hadland, Hårr

1978, Vigrestad,bonde

10. Ove Aanestad, 1958,

Varhaug, bonde

11. Olaug Varhaug, Siqveland,

1998, Varhaug hjelpepleiar/bonde

12 Hans Jr. Ånestad,1976, Varhaug, bonde

13. Bjørn Ståle Bekkeheien, 1981, Nærbø, bonde

14. Per M. Bjorland,1965,Nærbø,

bonde

15. Tone Marie Nærland Fjellheim, 1982, Brusand, sjukepleiar.

16. Knut Åge Gjersdal,1970, Vigrestad, bonde

16. Ole Trond Herredsvela, 1976, Brusand, bonde

17. Anette Håland, 1981, Varhaug, vernepleiar/agronom

18. Hanne Elise Lindal, 1968, Nærbø, bonde

19. Lars M. Madland, 1961, Varhaug bonde/reiseleiar

20. Jarl Nord-Varhaug, 1956, Brusand seminteknikar

21. Joakim Nord-Varhaug, 1980

Brusand, kalkulatør

22. Torfinn Nærland, 1966,

Vigrestad, rådgjevar

23. Andreas Rød, 1994

Varhaug, elektrikar

24. Elin Viktoria Salte, 1979

Brusand, bonde/turistvert

25. Ingeborg Nærland Skjærpe,

1961, Nærbø, bibliotekar

26. Judith Nærland Skjærpe, 1997,Nærbø, elev

27. Siv Undem,1972, Sirevåg

rådgjevar

28. Per Inge Undheim, 1979

Nærbø, bonde

29. Tore Vingen,1972, Sirevåg

avdelingssjef.