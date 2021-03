Døra på gløtt for Coop i Kvernevik

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) er ikke enig med kommunedirektøren som vil sette foten ned for Coops prosjekt i Kvernevik.

Madla Handelslag og Massiv Eiendom AS vil bygge butikk og nytt helsehus i Kvernevik, på østsiden av Kvernevikveien. Foto: Stav Arkitekter

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politikerne har et annet syn på saken, blant annet etter å ha hørt Madla Handelslags egen presentasjon i sist møte.

– Vi er blitt enige om å holde muligheten åpen, mens vi vurderer forslaget nærmere. Vi er opptatt av at befolkningen i Kvernevik skal få et godt tilbud, sier Thomas Bendiksen (MDG).

Den aktuelle Coop-tomta, på østsiden av Kvernevikveien, der kirken og svømmehallen og det kommende bydelshuset ligger på vestsiden. Foto: Stav Arkitekter

FNB: Vil ikke avvise

– Vi gir ingen tillatelse nå, men vi ønsker heller ikke å avvise forslaget. Jeg føler at administrasjonen svartmaler situasjonen litt med å si bastant nei allerede nå.

Vi opplever at situasjonen rundt utviklingen av Kverntorget Park er veldig usikker. Vi vet ikke når det skjer noe der, mens Coop tydeligvis er klar til å sette i gang relativt raskt, sier leder i Ubs Frode Myrhol (FNB).

H: Vil si nei

John Peter Hernes (H) sier at hans parti er enig med kommunedirektøren, og at det derfor bør avvises å tillate omregulering av boligområdet.

– Vi i Høyre har diskutert saken grundig, og mener at det beste er å følge reguleringsplanen slik den ligger. Dersom vi skal tillate at det popper opp nye lokalsenter andre steder, er jeg redd det blir spikeren i kista for å få til noe på Kverntorget. I en slik situasjon mener vi det blir feil å lokke Coop til å gå videre med sine planer, sier Hernes.

Les også Her tas første spadestikk for Kverneviks nye bydelshus

Les også Madla Handelslag vil løse lege-floken i Kvernevik

Les også Fant hundrevis av sprøyter i Kvernhuset

Kommunedirektørens fremste argument er at den aktuelle tomta ligger på «feil» side av Kvernevikveien, det vil si atskilt fra resten av lokalsenteret. I tillegg vil Transportkorridor Vest (TKV), når den blir realisert, gi en firefelts vei på denne strekningen, noe som styrker barrierevirkningen ytterligere.

Feil side

Administrasjonen mener derfor lokaliseringen av ny butikk, apotek og ulike helsetjenester er i strid med formålet i områdeplanen, og med kommuneplanen sin avgrensing av Kvernevik lokalsenter.

Kommunedirektøren har forståelse for Handelslaget sitt ønske om å gi folk i Kvernevik et bedre handelstilbud, men vurderer likevel at en lokalisering av en del av senterfunksjonene for Kvernevik i dette feltet, vil være en feil både på kort og lang sikt.

Mye folk på begge sider

«På kort sikt fordi dette tiltaket vil ha vil dårlig tilgjengelighet for myke trafikanter i Kvernevik, og på lang sikt fordi det vil gjøre at lokalsenteret vil bli delt av en 4-felts vei. Dette vil Ikke gi et senter med de kvaliteter kommunen ønsker å tilrettelegge for», heter det i innstillingen.

Det understrekes at det er uheldig at hoveddelen av lokalsenteret i

bydelen ennå ikke har blitt realisert, men at kommunen har gjort mye, både ved å bygge svømmehall og nylig igangsatt bygging av bydelshus med legesenter.

Administrerende direktør Lars Arvid Hegelstad i Madla Handelslag mener det bør være uproblematisk å tillate bygging på deres tomt, selv om den ligger på østsiden av Kvernevikveien.

– Etter hvert som Øster Hus realiserer sitt prosjekt kommer det til å bo like mange folk på den siden av veien. Der vil det også være myke trafikanter, sier Hegelstad.

– Vi har ellers lagt mye vekt på at vi ønsker et helserelatert tilbud i tillegg til en dagligvarebutikk. Spesielt et apotek vil det være viktig for Kverneviks befolkning å få på plass, mener Hegelstad.