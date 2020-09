Politiet vil kartlegge bevegelser på Lye

Politiet har fått 60 tips i overgrepssaken på Lye. Nå vil de kartlegge bevegelsene til alle som har vært i området.

Overgrepet skjedde i et lite skogsområde like bak Lye skule og Lye ungdomsskule. Foto: Jon Ingemundsen

Hilde Moi Østbø Journalist

– Vi er fremdeles svært interessert i tips hvis folk sitter på opplysninger som kan være interessante for politiet, sier leder for personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl i en pressemelding.

Til nå har politiet mottatt rundt 60 tips i saken. Det er gjennomført flere vitneavhør, i tillegg til avhør av fornærmede. Politiet har også gjort kriminaltekniske undersøkelser og rundspørringer i området på Lye.

Mange har gått gjennom det aktuelle området på Lye mellom klokken 13.00 og 13.30 tirsdag.

– Disse personene ønsker vi å få kartlagt for å danne oss et bedre bilde av bevegelser i området. Vi ber om at foreldre bistår med dette, og tar kontakt med politiet, sier Dahl.

Overgrepet skjedde tirsdag mellom klokken 13.00 og 13.30 like ved Lye skule. Ei jente var på vei hjem fra skolen da overgrepet skjedde.