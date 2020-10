Rogaland MDG vil sende 23-åring til Stortinget

En enstemmig nominasjonskomite har innstilt Ulrikke Torgersen (23) på topp i Rogaland MDG.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ulrikke Torgersen studerer idéhistorie, men er klar til å sette studiene på vent for å drive med grønn politikk på heltid. Hun kan bli den yngste stortingsrepresentanten noensinne fra Rogaland dersom hun stemmes inn på Stortinget. Foto: Miljøpartiet De Grønne

23 år gamle Torgersen kan dermed bli Miljøpartiet De Grønne sin første representant på Stortinget fra Rogaland.

– Klimakrisa er i dag den største trusselen mot velferd og sikkerhet. Men den gir også muligheter. Jeg har tro på at det mangfoldet av kompetanse som finnes i Rogaland kan bli avgjørende for å ta Norge ut oljealderen og inn i det grønne skiftet. Jeg er utrolig glad, ydmyk og stolt over tilliten fra nominasjonskomitéen, sier Ulrikke Torgersen i en pressemelding.

Hun er medlem av sentralstyret i Grønn Ungdom og har i tillegg erfaring fra arbeid i Grønn Ungdom Rogaland gjennom flere år. Nominasjonskomiteen peker på Torgersens kunnskap, arbeidskapasitet og motivasjon når de nå innstiller henne på førsteplass.

Varsler benkeforslag

Vårinn Sinnes (20), som er innstilt som tredjekandidat på listen til MDG Rogaland, varsler at hun vil fremme et benkeforslag på seg selv som toppkandidat når den endelige listen skal vedtas av fylkesgruppen.

Sinnes er 20 år gammel og vil bli den nest yngste stortingsrepresentanten i i historien dersom hun lykkes med benkeforslaget og får topplassen.

– Unge er kraftig underrepresentert i politikken. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er 46 år, det er også denne aldersgruppen som oppgir at de er minst bekymret for klimaendringene. Regjeringen klapper unge på hodet for å engasjere seg for klima, men kutter ikke i nærheten av nok utslipp for å beskytte framtiden vår. Stortinget har vist at de svikter min generasjon. Nå må unge få reell makt og en plass rundt forhandlingsbordet, sier Sinnes.

Her er nominasjonskomiteens innstilling til stortingslisten 2021 fra Rogaland:

Ulrikke Torgersen, Stavanger/Oslo, student, født i 1997 Håkon Fossmark, Stavanger, kommunikasjonsrådgiver, 1982 Vårin Sinnes, Stavanger/Oslo, student, 2000 Nils Wergeland Krog, Karmøy, lektor (siv.ing.), 1969 Erlend Kristensen, Sandnes, politiker/økonom, 1973 Daria Maria Szymaniuk, Stavanger, politiker/sosionom, 1983 Sturla Vik-Vestly, Tysvær, advokat/partner, 1968 Susanne Heart, Stavanger, gründer/mentor, 1970 Rune Askeland, Stavanger, politiker, 1977 Yvonne Ekrene Lien, Haugesund, trafikklærer, 1991 Andreas Nordang Uhre, Sandnes, forsker, 1982 Jasmin Alimari, Stavanger, student, 1996 John Sverre Rønnevik, Haugesund, seniorrådgiver, 1978 Guri Barka Martins, Strand/Oslo, student i sosiologi/medievitenskap, 1995 Jon Torger Hetland Salte, Time, adjunkt/student, 1991 Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Klepp, kulturvernkonsulent, 1958 Øyvind Hadland, Gjesdal, stipendiat, 1979 Marie Tjelta, Stavanger, elev/nestleder i Grønn Ungdom, 2002 David Hervik-Moen, Sola, lektor, 1988 Jon Ola Syrstad, Stavanger, pensjonist, 1956