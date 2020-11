Sandnesbrødre vil bygge ishall og 50-metersbasseng på Lura

Knut og Olav Sand fra Sandnes lanserer ideen Lura svømme- og ishockeyanlegg. – En unik mulighet vi må se nærmere på, mener Pål Morten Borgli (Frp).

50-metersbassenget skal være 25 meter bredt. Det er ikke lagt inn høyere stupehøyder enn 5 meter på grunn av pris. Foto: Arkitektkontoret Vest

– Sandnes mangler isflate og regionen mangler 50-metersbasseng. Vi bygger gjerne begge deler dersom vi får positive signaler fra politikerne, sier Knut Sand, regionsjef i NHP Eiendom Vest og eier av Sand Eiendom.

Med på laget har han broren Olav Sand, medeier i Sand Eiendom og trønderbaserte NHP Eiendom AS der blant annet Reitangruppen er stor eier.

Sand finner frem pc-en og presenterer det som frem til nå har vært en godt bevart hemmelighet.

– Vi har hatt tegningene en stund, men nå er det på tide å vise frem hva vi har tenkt, sier han.

Knut Sand i Sand Eiendom på tomten hvor det er planlagt et svømme- og ishockeyanlegg. Foto: Jarle Aasland

Tegningene viser en hall med store vindusflater plassert på den gamle industritomten til Rieber Thorsen, mellom kjøpesenteret Lurabyen og friluftsområde Rundeskogen. Planene inneholder:

50-metersbasseng med plass til 1500 tilskuere tilpasset nasjonale svømmestevner. 50X25 meter, delt i 10 baner på 2,5m.

Isflate for ishockey med plass til 200 tilskuere. Mulighet for å arrangere kamper og turneringer.

Terapi- og varmtvannsbasseng.

Barnebasseng.

Treningsrom, massasjerom og garderober.

Parkering under bakken.

Den foreløpig prislappen er på 320 millioner kroner inkludert moms.

– Vi er selvfølgelig åpne for å samarbeide med andre om planene, men vi skal også greie å realisere dette alene dersom det er stor nok interesse for å leie halltid, sier Sand.

– Når kan et slikt anlegg stå ferdig?

– I beste fall om 3–5 år, sier Sand og utdyper.

– I første omgang presentere vi dette som er aktuelt område for denne typen anlegg. Vi er helt avhengig av at kommunen og det offentlige ønsker å inngå leieavtaler på dagtid. Ligger ting til rette for en slik avtale, kan vi kommer raskt i gang.

En ishall på Lura vil bli den første i Sandnes. Foto: Arkitektkontoret Vest

Kamp om å bli først

Nord-Jæren mangler både badeland og 50-metersbasseng. Den siste tiden har det ikke manglet på ideer. Men Sola sin invitasjon om et kommunalt spleiselag på 50-metersbasseng ble avslått.

Ap i Stavanger vil ha folkebad i sentrum og Stavanger Høyre har ikke gitt opp folkebad på Jåttå.

For få uker siden presenterte Lars Berland sine planer om folkebad med 50-metersbasseng, vannsklier og sjøbad i Sandnes med utsikt over Gandsfjorden.

– Hva tenkte du da du så planene til Berland?

– Jeg ble positivt overrasket over at det er andre som har tenkt det samme som oss. Det betyr at vi tenker riktig. Jeg like veldig godt planene til Berland, men anlegget er annerledes enn vårt.

– Er det plass til to badeanlegg så nær hverandre?

– Nei, det tror jeg ikke. Berland har nok minst like lange tidshorisont som oss.

Svømmehallen på Lura er planlagt med et hovedbasseng, et barnebasseng og et terapibasseng. Foto: Arkitektkontoret Vest

– Betyr det at det blir første mann til målstreken?

– Jeg tror dette handler litt om hva kommunen tenker er mest attraktivt. Dette anlegget betyr ikke være eller ikke vær for oss, og det gjelder nok også Berland. Men det er et spor vi ønsker å følge fordi vi tror det gir Sandnes og Lurabyen et flott løft. Vi tror også at det vil gi en raskere utvikling av boligområdet rundt, sier Sand.

Han understreker at det er viktig å planlegge for fremtiden selv om kommunekassen er slunken og markedet ikke er brennhet.

– Dette er ikke et prosjekt som blir til over natten, men nå er tiden inne for å begynne planleggingen.

– Det enkleste er å skyte ned et slikt prosjekt fordi det er nok av utfordringer, men om vi ikke gir gass, får vi heller ikke til noe, legger han til.

– Hva skal til for at planene blir realisert?

– Vi trenger modige politikere. Får vi de rette signalene, ønsker vi å jobbe videre med planene, sier Sand.

– Byen mangler isflate

Det er ikke vanskelig å begeistre ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) som allerede har sett planene.

– Sandnes er vel den største byen i Norge uten en isflate. Om noen kan få til en kombinert ishall og svømmehall, er vi kjempeglade for det. Det hadde vært midt i blinken, sier ordfører Wirak.

Pål Morten Borgli (Frp) har lenge etterlyst en ishall i Sandnes.

– Stavanger skriker etter at Sandnes skal få sin egen isflate. Dette er også noe skolene bruker. Kommunen har ikke råd til å bygge et stort anlegg med is og vann. Dette bør vi ikke gå glipp av, mener Borgli.

Pål Morten Borgli (Frp). Foto: Kristian Jacobsen

– Er det penger i kommunen til å leie seg inn i en slik hall?

– Jeg tror begge anleggene som er foreslått kunne stått på egne ben med kommersielle inntekter fordi etterspørselen og kjøpekraften er stor, men kommunen vil også ha et stort behov for å leie halltid i årene fremover. Byen er i vekst og vi trenger flere svømmeflater, sier Borgli.

– Vi må se hvordan økonomien utvikler seg. Først må utbygger presentere en forretningsmodell. Deretter må vi se om det er noe kommunen kan være med på og om det er en fornuftig måte å gi tilbud til byens befolkning på. Men det er klart det er fristende med en ishall, sier Wirak.

– Er det plass til to slike anlegg?

– Det er ikke jeg den rette til å svare på. Det kommer nok an på markedet, men det er jo alltid godt med litt konkurranse. Men det er flott at det kommer slike initiativ. Vi må våge å tenke de store tankene selv om det er litt tøft akkurat nå, understreker ordføreren.

Borgli mener gode parkeringsmuligheter kan bli avgjørende.

– Når det gjelder 50-metersbasseng, er det nok første mann til mølla. Vi skal hilse flere aktører velkommen, men jeg er ganske sikker på at konseptet med god parkering kommer til å vinne dette kappløpet, sier Borgli.

– Mange fremhever nærhet til bussveien fordi målet er fortetning langs kollektivaksen, men du er mest opptatt av bil?

– Det er bra med nærhet til bussveien, men vi må innse at mange av disse aktivitetene er bilbasert, mener Borgli.

– Jeg ser bare selv når kona og jeg skal på bading. Det er hårføner, hårspray og alt slags remedier. Da er det greit å bare kunne kaste seg i bilen, legger han til.

– Hva er ditt råd til disse to aktørene, Wirak?

– Akkurat nå er vi den lyttende part, så de må først og fremst få frem en forretningsmodell, så får vi ta det derfra. Men vi har sett suksesser der kommunen går inn som større leietaker, sier ordføreren.

To private utbyggere som ønsker å bygge 50-metersbassen i Sandnes er gode nyheter for byen, mener ordfører Stanley Wirak. – De ser hva som er regionens midtpunkt. Her et stort nedslagsfelt og lett å komme til både kollektivt eller med bil. Begge ligger langs bussveien og er lett tilgjengelig fra hele Jæren. Foto: Jon Ingemundsen

Fakta Lurabyen eiendom AS Hva: Utvikler området der blant andre Rieber Thorsen og Ica holdt til ved Stavangerveien på Lura. Eier: NHP Eiendom, Trondheim 76 prosent, Sand Eiendom, Sandnes 24 prosent. Størrelse: Bygningsmasse: 110.000 m². Bl.a. 700 boliger, 5400 m² sykehjem, 45.000 m² næring, 1200 p-plasser. Første byggetrinn: Rundeskogen boas sto ferdig i 2017. Kjøpesenteret Lurabyen og første boligblokk sto ferdig samme år. Andre byggetrinn: Oppå næringsarealet skal det bygges tre boligblokker. Ny boligblokk er under oppføring på toppen av kjøpesenteret. Les mer

Energieffektivt

Det tiltenkte området er eid av Lurabyen eiendom hvor trønderbaserte NHP Eiendom AS med Reitangruppen som nest største enkelteier har en eierpost 76 prosent og Sand Eiendom en eierpost på 24 prosent. Sand Eiendom er eid av Knut Sand og broren Olav Sand.

Tomten er opprinnelig regulert til bolig. Nå er planen å bruke halve tomten til bolig og den andre halvdelen til svømme- og ishall.

– Lurabyen var første steg på veien for å bygge opp et bydelssenter på Lura. Neste steg er å foreslå svømmeanlegg og isbane. Vi vil ha noe annet enn bare boliger på tomten, forklarer Sand.

Det finnes flere fordeler med å samkjøre et anlegg for svømming og ishockey. Energiøkonomisk vil det være vinn-vinn å samkjøre to funksjoner som spiller på motsatt behov i forhold til oppvarming og kjøling.

– Dette er både en innovativt og framtidsrettet måte å tenke energieffektivisering på, sier Sand.

Plassbesparelse gjennom en rekke fellesfunksjoner er en annen viktig fordel for utbygger.