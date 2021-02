Bekymringsmelding på vegne av flere tusen offshoreansatte: Regjeringen blir bedt om å gripe inn

Rogaland Høyre slutter seg til en voksende kampanje. LO og en rekke lokale politikere vil presse Avinor og regjeringen til å bevare beredskapskritiske flygeledere på Sola.

Stavanger Kontrollsentral kontrollerer og overvåker flytrafikken mellom lufthavnene. Spesialtrente flygeledere bistår også Hovedredningssentralen på Sola (til høyre i bildet) ved større hendelser offshore eller på land, som etter Gjerdrum-skredet. Her er Stavanger lufthavn, Sola, avbildet i 2011. Foto: Fredrik Refvem

Geir Søndeland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

60 ansatte på Sola kan bli berørt når Avinor vurderer flytting til Røyken på Østlandet.

Flytting berører spesialiserte flygeledere som kan bistå Hovedredningssentralen (HRS) under katastrofer. Det har utløst advarsler fra HRS, tillitsvalgte, ordførere på Nord-Jæren, Ap, Sp, Rødt og Industri Energi.

– Helikoptersikkerheten svekkes

I forrige uke utviklet saken seg nærmest dag for dag.

Onsdag ble Ap-trioen Kari Nessa Nordtun, Øystein Langholm Hansen og Torstein Tvedt Solberg orientert om gjennomgangen Industri Energi og LOs helikopterutvalg har gjort av saken.

Konklusjonen er at flytting til Røyken vil svekke helikoptersikkerheten og beredskapen på sokkelen.

Flygelederspesialister har særskilt kompetanse på offshorehelikoptertrafikk og kan rusle bort til HRS-lokalene på Sola for å bistå HRS under større hendelser. Det skjedde sist under Gjerdrum-ulykken og eksempelvis under helikopterevakueringene av «Viking Sky» i 2019 og «Floatel Superior» i 2012.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Foto: Carina Johansen

Bekymringsmelding

Torsdag sendte Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, en bekymringsmelding til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om at flytting vil gjøre sikkerheten for de reisende dårligere over tid.

LO-forbundet Industri Energi har ikke tillit til at Røyken-miljøet vil ivareta offshorehensyn på samme måte som Sola gjør i dag.

«Fjerner man Stavanger Kontrollsentrals rolle ved HRS, vil det medføre redusert kapasitet og evne til å gjennomføre komplekse søk- og redningsoperasjoner på sokkelen, som involverer flere luftfartøy i et avgrenset geografisk område», heter det i brevet.

«Den solide helikopterfaglige klyngen på Sola har i stor grad bidratt til at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er best i verden, og klyngen jobber utrettelig for å stadig forbedre den ytterligere. En svekkelse av denne klyngen, trekker i motsett retning», skriver Alfheim.

Les også Jobbhavari på flyplassen: – Så nærme avgrunnen det er mulig å komme

Industri Energi har flere tusen medlemmer som er avhengig av helikoptertransport for å komme seg til og fra jobb på sokkelen. Helikopter er også det primære redningsmiddelet.

Derfor kan ikke Industri Energi akseptere at det blir gjort noe som svekker helikoptersikkerheten eller beredskapen på norsk sokkel, skriver Alfheim.

Han ber Mæland gripe inn, hindre oppsplitting og opprettholde og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsnivået som ivaretas på Sola.

«Enhver forringelse av samfunnssikkerhet- og beredskap må anses å være uakseptabelt», heter det i brevet.

Øystein Langholm Hansen (Ap) avbildet på Stortinget i 2017. Foto: Jon Ingemundsen

Mæland tar ikke stilling nå

Torsdag spurte Langholm Hansen i Ap Mæland om hun vil ta grep for å hindre nedleggelse. Ap-representanten viser i spørsmålet i Stortinget til den beredskapsmessige betydningen og bekymringene fra Industri Energi og LOS helikopterutvalg.

«Bekymringen blir heller ikke mindre dersom kostnader i denne situasjonen risikerer å bli vurdert i lys av Covid-19», skriver Langholm Hansen.

– Hele beredskapen på sokkelen blir truet med dette. Så saken handler om noe mye mer enn at Avinor skal se på sin egen økonomi. Vi er på ville veier om pandemiens påvirkning på Avinor-økonomien skal bestemme hvilken beredskap vi skal ha, sier han til Aftenbladet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Berit Roald/NTB

Fredag mottok Geir Pollestad (Sp) svar Mæland. Hun viser til at flygelederne bistår HRS under redningshendelser og håndterer kompleksiteten knyttet til offshoretrafikken.

Mæland viser til at HRS-advarsler om at å flytte spesialtrente flygeledere fra Sola «vil kunne svekke flysikkerheten i de redningsaksjonene hvor det vil være behov for funksjonen, samt redusere effektiviteten når flere luftressurser er i innsats.»

«HRS mener det har en verdi at funksjonen er fysisk plassert på Sola og at Avinor er representert i HRS sin redningsledelse», noterer Mæland.

Les også Økt press mot ned­leggelse av 60 arbeids­plasser på Sola

Hun finner det imidlertid ikke riktig å gå inn i saken nå mens Avinor utreder saken.

«Jeg vil ved behov følge opp saken med samferdselsministeren på egnet måte», skriver Mæland.

Dette er musikk i Pollestads ører. Han mener det nå bør være helt uaktuelt for samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) å trosse HRS’ klare vurderinger.

– Jeg har god tro på at samferdselsministeren vil bøye av og at vi vinner denne kampen, skriver Pollestad til Aftenbladet.

Geir Pollestad (Sp). Foto: Terje Pedersen/NTB

Høyre melder seg på

I helgen vedtok Rogaland Høyre denne uttalelsen enstemmig etter forslag fra Gjesdal Høyre:

«Rogaland Høyre mener det av beredskapsmessige hensyn er uakseptabelt å flytte underveistjenesten ved Stavanger Kontrollsentral til Røyken. Staten ved Samferdselsdepartementet – som Avinors eier – må sikre at Avinor ikke går videre med planene om flytting slik at kontrollsentralen på Sola beholder de ressursene som bistår Hovedredningssentralen.»

En endelig beslutning kan bli tatt før påske.