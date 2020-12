12.30: Politiet orienterer om drapsforsøket i Stavanger

Politiet innkaller til pressekonferanse etter en ansatt ved restauranten Los Tacos ble skutt like før midnatt torsdag. Pressekonferansen kan du følge her klokka 12.30.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

To personer er siktet for drapsforsøk etter at en mann i 20-årene ble skutt i natt.

Les alt om saken her: