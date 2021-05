Andersen fornøyd med forliket – får 1,9 millioner kroner

– Det har vært røffe dager, men jeg er stolt av det vi gjorde, sier Line Andersen til NTB. TV-profilen slutter i NRK etter fredagens forlik.

Line Andersen på vei ut fra advokatkontoret til Thommessen fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB traff henne på vei ut av advokatkontoret Thommessen rett etter at hun hadde inngått forlik med NRK i den opprivende konflikten som har vært ført for Oslo tingrett.

– Forliket er jeg veldig fornøyd med, sa Andersen til NTB.

Andersen var tydelig lettet og glad, og sa at hun nå skulle ha det gøy og dra hjem for å se «Sommerhytta» på TV 2.

– For nå har det ikke vært så gøy på lenge, sa Andersen, som dro av gårde på en elsparkesykkel i solskinnet

.- Ønsker Andersen lykke til

Forliket som ble inngått fredag setter punktum for en opprivende arbeidskonflikt og rettsprosess hvor Andersen hadde saksøkt NRK.

I avtalen får Andersen 12 måneders sluttvederlag fra NRK, beregnet til ca. 1,15 millioner kroner. I tillegg til får hun dekket 750.000 kroner i sakskostnader, noe som ifølge NRK er «godt under» halvparten av advokatutgiftene hun har hatt. Til sammen får hun dermed ca. 1,9 millioner fra NRK.

– Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en avtale, som vi har jobbet med lenge, sier divisjonsdirektør Vibeke Fürst Haugen i NRK.

– Vi ønsker Line Andersen lykke til videre, sa Haugen på en improvisert pressekonferanse utenfor Oslo tingrett.

Møter om forlik

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor sa på pressekonferansen at det torsdag ble innledet nye samtaler om et mulig forlik. Han sa at saken har vært en belastning for mange medarbeidere på sporten i NRK.

Møtene fortsatte fredag morgen og det planlagte siste rettsmøtet ble utsatt flere ganger.

– Det er fint å bli ferdig nå, sa Sundvor.

Fratatt oppgaver

Line Andersen saksøkte i februar sin arbeidsgiver for å ha blitt utsatt for det hun mente var en «usaklig endringsoppsigelse» etter å ha blitt fratatt oppgaver som programleder i 2019 og senere flyttet til en annen avdeling i NRK.

NRK hevdet på sin side at Andersen ble fjernet fra sjakksendingene og satt til andre oppgaver på grunn av sin «atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

Konflikten kom for alvor til overflaten etter at Line Andersen ble fjernet som programleder for sendingene av VM i Fischer-sjakk høsten 2019. Foranledningen var et dramatisk redaksjonsmøte som endte med at Andersen kalte sine kolleger «jævla idioter» og forlot møtet.

Omplassert

Et forsøk på å løse konflikten internt har ikke ført fram, og Andersen ble omplassert til kulturavdelingen i NRK da hun kom tilbake etter sykmelding høsten 2020. Andersen mente dette var en ydmykende degradering og valgte å saksøke sin arbeidsgiver.

Begge parter har i tre dager forklart seg og ført en rekke vitner i saken. Flere vitner har framhevet Andersen som en profesjonell programleder med stor faglig tyngde, mens andre har kommet med vitnemål om en kollega som har oppført seg utilbørlig og hatt en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet.

Nå har partene kommet til enighet, hvilket betyr at saken avsluttes uten at den tas opp til doms.