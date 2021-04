Konrad (17) skal opereres i Thailand - drømmer om å gå igjen

Konrad lå to uker på intensiv-avdelingen ved Stavanger universitetssjukehus etter ulykken. Der ble han passet på av to personer døgnet rundt. Privat

Et drøyt år etter at han ble lam fra brystet og ned, drar Konrad Åsnes (17) til Thailand for en kostbar operasjon. - Jeg vil ikke sitte med tanken på at jeg ikke har prøvd, sier han.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden