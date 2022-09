Fortsatt nattestengt for elsparkesyklene

Til tross for nyinnført promillegrense, blir det fortsatt forbudt å leie elsparkesykkel på nattetid i Stavanger.

Det blir fortsatt forbudt å leie elsparkesykkel fra midnatt til klokken 05.00.

Det bestemte flertallet av politikerne da den nye forskriften om utleie av elsparkesykler ble vedtatt i Stavanger kommunestyre mandag kveld.

Kristoffer Sivertsen (Frp) tok til orde for å fjerne nattestengingen på grunn av at det i vår ble innført promillegrense for å kjøre elsparkesykkel.

– Derfor er ikke nattestenging nødvendig, og elsparkesykler kan likebehandles med bysykler. Vi må også huske at det er ikke sånn at folk nødvendigvis kjører med promille selv om de kan. Det gjør det iallfall ikke nå med så høye bøter, sa Sivertsen fra talerstolen.

Forslaget fikk stemmene til noen av representantene fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Folkets Parti.

Ingebjørg Storeide Folgerø talte for nattestengt.

Bare ett glass til ...

Flertallet ønsket imidlertid å beholde dagens regler, som sier at elsparkesyklene ikke kan leies mellom midnatt og klokken 05.00.

– Jeg har tenkt på det med nattestenging. Vi vet at når man sier «bare ett glass til», at vettet renner ut. Derfor ønsker jeg nattestenging av hensyn til folks alminnelige sikkerhet. Så får vi heller evaluere det etter to år, sa Ingebjørg Storeide Folgerø (H).

De nye reglene blir også uten forhåndsdefinerte parkeringssoner, som Eirik Faret Sakariassen og SV som fremmet forslag om. Forslaget fikk bare stemmene til SV og Rødt. Begrunnelsen for ønsket var hensynet til blant annet svaksynte og bevegelseshemmede.

– Jeg er overrasket over at SV, som ønsker minst mulig bilkjøring, ønsker restriksjoner på det verktøyet som har fungert best for å få vekk de korte bilturene, sa Frode Myrhol (Folkets Parti).

– Vi ønsker heller ikke at sparkesyklene ligger henslengt. Det vil komme no parking-zone og no driving-zone. Jeg tror det vil virke bedre enn en statisk sone, sa Rune Askeland (MDG).

Bjarne Kvadsheim (Sp) har oppdaget gleden av elsparkesykler.

Kjærlighet

Flere benyttet også anledningen til å hylle fremkomstmiddelet.

– Jeg elsker å kjøre elsparkesykkel. Jeg elsker det så mye at jeg har gått til innkjøp av en egen sykkel slik at jeg kan frese rundt så mye jeg vil hele døgnet, sa Bjarne Kvadsheim (Sp).

Han mener at de aller fleste parkerer fint, og at det derfor er unødvendig med parkeringssone.

Alle deler ikke Kvadsheims følelser.

– Mange har stått og skriftet at de er så glad i elsparkesykler. Jeg må være ærlig og si at jeg hater elsparkesykler. Jeg har aldri brukt en, og kommer aldri til å bruke en, sa Christian Wedler (Uavhengig). Han understreket at folk som liker å bruke dem likevel må få gjøre det.

Både Wedler og et flertall av de andre politikerne mente at reglene som mandag kveld ble vedtatt allerede åpner for parkeringsområder, og at det derfor er unødvendig å forhåndsdefinerte dette.

Områder

I de nye reglene settes et tak på 300 elsparkesykler i sentrumssonen.

Det åpnes også for å innføre soner der man gjennom delte datasett innfører soner for både det ene og det andre. Det vil si at elsparkesykkelen overstyres slik at brukeren må følge reglene. Følgende begrensninger kan innføres både på permanent og midlertidig basis:

Områder der det ikke er tillatt å plassere eller parkere elsparkesykler

Områder der det kun er tillatt å plassere eller parkere på areal som er oppmerket for formålet.

Områder der man ikke kan kjøre i det hele tatt, eventuelt bare i lav hastighet.