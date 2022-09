– Skeptisk til hurtigspor for nye kraftlinjer

1. Fylkesutvalget mener det er positivt at det er foreslått en rekke tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, bedre prinsipper for samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet, og forbedringer i systemet med tilknytningsplikt.

2. Utviklingen i strømpriser viser at det haster med implementering av tiltakene og at en får akselerert utbygging av både sentral- og regionalnett.

3. Fylkeskommunen har en god posisjon til å ta en koordinerende rolle i arbeidet med planleggingen av ny nettutbygging. Dette kan bidra til redusert konfliktnivå og dermed også utredningstid. Fylkesutvalget slutter seg til utvalgets vurderinger om at tidlig involvering (før melding) og god kvalitet på søknader og - konsekvensutredninger vil kunne bidra til raskere behandling. Dette forutsetter at det også gjøres gode utredninger av alternative traseer og utbyggingsløsninger, herunder vurderinger av alternativer med jord- eller sjøkabler.

4. Fylkesutvalget ser at det er gode grunner til å holde på nøytralitetsprinsippet i tildeling av kapasitet. Samtidig er det viktig å sikre tilgang til kraft for nye grønne arbeidsplasser, og vi må derfor sikre at den begrensede kapasiteten i nettet brukes best mulig og ikke går til aktivitet uten lokal verdiskaping og sysselsetting. Det bør derfor vurderes om det er mulig å innføre samfunnsøkonomiske kriterier, som f.eks prioriterer arbeidsplassintensive virksomheter som batterifabrikker foran utvinning av kryptovaluta.. Kriteriene bør utformes slik at de i minst mulig grad medfører uønsket konkurransevridning.

5. Fylkesutvalget mener at de samfunnsøkonomiske beregningene som legger grunnlag for valg av luftlinje eller kabel også bør hensynta hvilket konfliktnivå de ulike løsningene vil medføre. Det er som utvalget også påpeker vesentlig at de samfunnsøkonomiske analysene også inkluderer virkninger som kan være vanskelige å prissette, herunder natur og miljøinteresser, friluftslivsinteresser m.v. Økt konfliktnivå påvirker tiden det tar å ferdigstille nye linjer, som igjen påvirker den samfunnsøkonomiske verdien.

6. N-1 kriteriet har gitt det norske kraftsystemet meget god forsyningssikkerhet. Samtidig medfører kriteriet at store deler av nettkapasiteten forblir ubrukt som reserve. Fylkesutvalget ønsker at det oftere bør vurderes å fravike N-1. Forutsetningen må være at sannsynlighet for utfall og konsekvenser ved dette, er mindre enn konsekvensene ved at ønsket næringsaktivitet ikke kan etableres på eksisterende nett. En mulighet er å legge til grunn N-1 i 90% av tiden, og topptimene sikres med andre tiltak (N-0,9 modell).

7. Fylkesutvalget mener at det bør utarbeides en statlig og politisk forankret plan som har til formål å knytte nettområdene bedre sammen. Fylkesutvalget vil spesielt trekke frem viktigheten av raskest mulig implementering av Tonstad – Fagrafjell og raskest mulig konsesjonsbehandling og utbygging av linjen Blåfalli – Gismarvik.

8, Fylkesutvalget støtter regjeringens forslag om et eget hurtigspor for prosjekter som er mindre eller ikke har konflikt i seg, slik at man kan få rask behandling.

Det vises til pt 3 i høringsuttalelsen som omtaler fylkeskommunen sitt potensiale til å ha en koordinerende rolle i arbeidet med planleggingen av ny nettutbygging, og bes om en sak som belyser dette handlingsrommet ytterligere.