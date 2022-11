Russerkulde har gitt en ny bølge med skyhøye strømpriser. Norges største energimagasin er fortsatt under normalen.

Under normalen i Blåsjø

– Dette er unormalt.

Kraftverksjefen i Ulla-Førre, Bjørn Sandvik, ser utover Blåsjø-området. Et tynt dryss av snø ligger som melis på fjellknausene i 1000 meters høyde.

Den siste måneden har det falt hele 3,5 meter nedbør over Blåsjø. På denne årstiden ville nedbøren vanligvis kommet som snø og ikke vært tilgjengelig til kraftproduksjon før til våren.

Mildt vær sørget for at alt kom som regn. Dette har gjort underverker for fyllingsgraden. Vannstanden har økt mer enn normalt i det siste.