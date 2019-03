I juni blir det billigere bussbilletter for ungdom og studenter

Fylkestinget skal ta den endelige avgjørelsen om endringer i dagens takst- og rabattsystem for buss. Samferdselsutvalget (SU) diskuterte saken onsdag, og kom med positiv innstilling.

– Dette er en god nyhet for ungdommer. I Samferdselsutvalget har Venstre fått gjennomslag for å heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år på bussen, uttaler Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre og medlem av SU.

NSB og flere av de andre fylkeskommunale kollektivselskapene har gjort samme endring ved årsskiftet. Nå tar Rogaland Venstre æren for at det blir billigere også i Rogaland. En slik endring vil koste Kolumbus rundt 1,5 millioner kroner i året i reduserte billettinntekter.

– I fylket sitt budsjett for 2019 fikk Venstre gjennomslag for å gjøre det gratis for barn under 6 år å reise på bussen. Vi har også fått senket prisen på ungdomskort de siste årene og hevet aldersgrensen på ungdomskortet. I sum en betydelig innsats for å gjøre det enklere for barn, ungdom og familier å reise oftere miljøvennlig, framholder Venstre-politikeren.

Det er enighet blant partiene om at alle elever ved videregående skoler, enten de er private eller offentlige, skal få studentrabatt på bussen. Rogaland har skilt seg ut fra andre fylker på dette området. Blant annet har ikke studentbevis fra private videregående skoler som Sonans blitt akseptert av det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus. Forslaget om å inkludere alle elever i videregående skoler i studentrabatten vil koste kollektivselskapet ytterligere 800 000 kroner.

Arbeiderpartiets Andreas Bjelland Eriksen la fram et forslag om å innføre klippekort for buss. Janne Johnsen (H) viste til at dette vil koste 38,8 millioner kroner og minnet om budsjettavtalen som er inngått.

– Hvor tar Ap pengene fra? Det er ikke satt av i nærheten denne pengesummen i budsjettet, påpekte Johnsen og lurte på om partiene ikke er bundet av budsjettavtalen. I så fall ville Høyre også stemme for klippekort-ordningen. Da valgte Ap å trekke forslaget.

SV foreslo å utrede voksenkort, tilsvarende ordningen med ungdomskort. Dette forslaget fikk stemmene til SV, Venstre og Frp - og falt.