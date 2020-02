Pollestad (Sp) ut mot Michelin-kåring

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) kaller skriverier om Michelin-stjerner for snobberi og elitepreget.

Geir Pollestad omtaler Michelin-mat som pinsett-mat som ikke er helt hans greie, og at folk nok forbinder Michelin med bildekk. Han skriver følgende på sin Facebook-side:

«Dette er en nyhet så stor at NTB mente det var nødvendig å sende hastemelding på...

En god illustrasjon på sentralmakta/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne.

Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra - men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie.»

– Slapp helt av

Høyre-politiker og olje- og energiminister, Tina Bru, sier Pollestad kan slappe av:

«Nuvel. Tror vel sånn generelt at terskelen for hva «eliten/sentralmakta» NTB mener er verdig en push-varsel ikke er så høy. Så slapp helt av.»

«Endelig er Norge i ferd med å få en stolt matkultur, med kokker og restauranter som løfter lokale matprodusenter og det norske tradisjonskjøkkenet. Du trenger ikke å gå på fine restauranter for å skjønne at dette er en god nyhet for alle som ønsker at norske bønder og matprodusenter skal være stolte av å produsere råvarer av høy kvalitet. Den stoltheten vi finner hos stadig flere bønder, fiskere, gründere, kokker og matentusiaster handler om dette. Når det regner Michelin-stjerner over Norge, betyr det også økt stolthet over kjøttkaka og torskebiffen som ligger på tallerkenen i de tusen hjem.

At Senterpartiet ikke ser dette og lirer av seg så surmaga kommentarer på en stor dag for det norske kjøkkenet, er bare stusslig.», skriver en i kommentarfeltet.

«Dette var bare pinlig å lese. Du er klar over at dette er restauranter som benytter lokale råvarer fra norske bønder, og som bidrar til å løfte norsk landbruk og matkultur?», skriver en annen i kommentarfeltet.