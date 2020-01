Mange fikk bot for å parkere på den nye drosjeholdeplassen

Ni bileiere ble bøtelagt for å ha stått parkert på den nye drosjeholdeplassen på Strandkaien i Stavanger natt til søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble en dyr kjøretur til byen for ni bileiere natt til søndag. Foto: Ronny Hjertås

Kjell Arne Knutsen Journalist

Av hensyn til trafikksikkerheten ble det gjort flere endringer på drosjeholdeplassene i Stavanger sentrum fra 3. januar. En av endringene var at holdeplassen ved Romsøegården i Haakon VII gate ble flyttet permanent til Skagenkaien og Strandkaien.

I 01-tiden natt til søndag gjennomførte politiet en kontroll ved den nye holdeplassen på Strandkaien. Resultatet ble at ni bileiere fikk forelegg for å ha feilparkert.

– Holdeplassen er godt merket, anfører politiets operasjonsleder i twittermeldingen om aksjonen.

Bakgrunnen for flytting av drosjeholdeplassene var at stadig flere drosjer, hyppigere bussavganger og økt natteliv over lengre tid har skapt utrygge trafikkforhold i sentrum.

Flyttingen av holdeplassene har skapt debatt i byen den siste uken. Blant andre har FNB-politiker Frode Myrhol reagert på plasseringen.

– Det er rett og slett skandaløst. Her har de ikke tatt hensyn til kundene. Folk må betale mer for hver taxitur på grunn av omveien, sier han.

Publisert: Publisert 12. januar 2020 08:32 Oppdatert: 12. januar 2020 08:45