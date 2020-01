Myrhol: – Politiet burde heller gitt advarsler

FNB-leder Frode Myrhol reagerer på at politiet skrev ut bøter til ni bileiere som sto parkert på den nye drosjeholdeplassen på Strandkaien i Stavanger natt til søndag.

Det ble en dyr kjøretur til byen for ni bileiere natt til søndag. Foto: Ronny Hjertås

Kjell Arne Knutsen Journalist

– De burde heller gitt advarsler, slik de gjorde da Pedersgata ble enveiskjørt, sier Frode Myrhol.

Av hensyn til trafikksikkerheten ble det gjort flere endringer på drosjeholdeplassene i Stavanger sentrum fra 3. januar. En av endringene var at holdeplassen ved Romsøegården i Haakon VII gate ble flyttet permanent til Skagenkaien og Strandkaien.

I 01-tiden natt til søndag gjennomførte politiet en kontroll ved den nye holdeplassen på Strandkaien. Resultatet ble at ni bileiere fikk forelegg på 900 kroner hver for å ha feilparkert.

– Holdeplassen er godt merket, anfører politiets operasjonsleder i twittermeldingen om aksjonen.

Bakgrunnen for flytting av drosjeholdeplassene var at stadig flere drosjer, hyppigere bussavganger og økt natteliv over lengre tid har skapt utrygge trafikkforhold i sentrum.

Frode Myrhol tror de ni bilførerne har parkert der av gammel vane.

– Politiet er selvsagt i sin fulle rett til å bøtelegge. Men de kunne godt ha tatt mer hensyn til at dette har vært en parkeringsplass for biler i mange år. Dessuten var det mørkt og dårlig opplyst, noen har sikkert ikke sett det nye taxiskiltet, sier Myrhol.

Måtte bruke lykt

Han var selv i området da politiet slo til, og han registrerte at politifolkene måtte bruke lykt for å fylle ut parkeringsboten.

Han mener også at politiet opererer med motstridende opplysninger.

– Det største problemet med den gamle holdeplassordningen var at mange drosjer ble stående i ro i et kjørefelt i Olav Vs gate. Disse hadde politiet ifølge eget utsagn ikke tid til å bøtelegge på nattetid i helgene fordi de måtte prioritere publikum. Men de har tydeligvis tid til å bøtelegge privatbiler, sier han.

Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) synes politiet burde ha ventet med å bøtelegge biler som sto parkert på de nye drosjeholdeplassene. Foto: Pål Christensen

Bøteleggingen natt til søndag skjedde etter midnatt.

– Etter at den nye ordningen har fungert i to helger, får jeg mange tilbakemeldinger om uheldige konsekvenser. Blant annet er det nå langt flere drosjer som kjører rundt i sentrum på jakt etter kunder, i stedet for å stå i ro. Dette kan selvsagt vært bra for kundene som ofte vil oppleve at det er kort vei til drosje. Ulempen er at det samtidig fører det til masse unødvendig kjøring og det er ikke bra, sier Frode Myrhol.

Burde vært politisk behandlet

Myrhol er skeptisk til hele omlegging og varsler at endringen blir tema i neste møte i kommunalutvalget.

– Jeg synes dette er en så stor endring at saken burde vært forelagt politikerne først. Det skjedde ikke. Nå får vi høste litt mer erfaring før vi vurderer å endre ordningen, sier han.

Myrhol stusser på at de gamle holdeplassene ved Romsøegården og Atlantic hotel ikke lenger er i bruk.

– Dette var holdeplasser som var helt naturlig for veldig mange drosjepassasjerer. Alle ønsker folk raskest mulig ut av sentrum når skjenkestedene stenger. Jo flere drosjeplasser, jo mindre kø, påpeker han.

