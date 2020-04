Flere hoteller lyser fram sympatihjerter

Hjertet på Scandic Forum på Tjensvoll kan ses fra lang avstand.

Scandic Forum i Stavanger tirsdag kveld. Foto: Carl Gunnar Gundersen

For to uker siden skrev Aftenbladet om Hotell Atlantic, som hadde laget et hjerte til byens innbyggere ved bruk av utvalgte lys på hotellrommene. Kvelden etterpå dukket det opp et stort hjerte på fasaden til Oslo Plaza midt i sentrum av hovedstaden.

Siden har lignende hjerter - som skal symbolisere sympati med alle som kjemper mot koronaviruset - dukket opp flere steder i Norge, blant annet på Caledonien hotel i Kristiansand.

Også det 60 meter høye hotellet på Tjensvoll i Stavanger er blitt utstyrt med samme uttrykk. Hjertet kan ses fra lang avstand og har siden 27. mars vært godt synlig for bilister som kjører Madlaveien på kveldstid.

I et Facebook-innlegg skriver Scandic Forum følgende: «I kveld markerer vi solidaritet med alle ansatte i Scandic ved å lyse opp et hjerte på fasaden av vårt hotell. Dette gjør vi til inspirasjon for de som jobber utrettelig for å sikre fortsatt drift og gode gjesteopplevelser, og som støtte til alle som er permittert fra sine stillinger. Vi står sammen i denne utfordrende tiden.»

Scandic Forum Hotel er ifølge Wikipedia Rogalands nest høyeste bygning (etter Forum Jæren på Bryne) om man ikke regner med spiret, og var det høyeste hotellet i Norge utenfor Oslo da det sto ferdig i 2001. Selve bygget har 21 etasjer og er 60 meter høyt, men spiret på taket gjør hotellet cirka 20 meter høyere.