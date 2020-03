Flere unge ber om hjelp: Kors på halsen utvider åpningstidene

Mange forteller om foreldre som krangler mer enn vanlig og om anspente situasjoner hjemme. Nærmere hundre unge fra Rogaland har bedt om hjelp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra skolene stengte i midten av mars har tjenesten Kors på halsen fått 1300 henvendelser fra unge som søker hjelp. Foto: Scanpix

Elisabeth Risa Journalist

– Behovet er nå så stort at vi utvider tilbudet vårt. Fra og med i dag, lørdag 28. mars, blir Kors på halsen åpen hver dag fra klokken 14 til 22.

Det melder Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen, i en pressemelding.

Kors på Halsen er Røde Kors sitt tilbud for unge som sliter.

Fra skolene stengte i midten av mars har tjenesten mottatt 1300 henvendelser fra unge som søker hjelp. Vanligvis er de tilgjengelige i ukedagene, men fra denne helgen utvider de tilbudet for å signalisere at de kan være en støtte.

Hele tjenesten til Kors på Halsen er åpen utover kvelden. Kors på Halsen kan kontaktes både via chat, telefon og e-post.

Les også Røde Kors vil ha krisepakke for vanskeligstilte barn

Sju prosent av dem som har bedt om hjelp via Røde Kors sin hjelpetjeneste Kors på halsen har opplyst at de har hjemfylke Rogaland. Foto: Scanpix

Alvorlige tema

Røde Kors sin bekymring er først og fremst rettet mot de barna som allerede er i en vanskelig hjemmesituasjon.

Organisasjonen melder at de som tar kontakt tar opp tunge og alvorlige tema.

Aftenbladet får opplyst at sju prosent av dem som har tatt kontakt med hjelpetjenesten etter at skolene stengte, og som har gitt opplysninger om sitt hjemfylke, er fra Rogaland.

– Vi opplever at mange av barna som nå kunne tenke seg hjelp fra politi eller barnevern, ikke blir hørt av det offentlige hjelpeapparatet. Vi er bekymret fordi hjelpeapparatet som til vanlig har fysisk kontakt, ikke lenger møter barna, melder Kongshaug i samme pressemelding.

Hun opplyser at flere forteller om foreldre som krangler mer enn vanlig og anspente situasjoner hjemme.

Fra og med i dag, lørdag 28. mars, blir Kors på halsen åpent hver dag fra klokken 14 til 22. Årsaken er at flere unge tar kontakt fordi de opplever en vanskelig situasjon i forbindelse med virusutbruddet. Foto: Pål Christensen

Forhold til foreldre

Relasjoner, og spesielt relasjoner til foreldre er temaet som flest barn og unge har tatt opp med frivillige i Røde Kors den siste perioden.

Barn og unge som opplever vold eller overgrep hjemme forteller om en ekstra vanskelig situasjon nå under koronaviruset. Bare de siste dagene har det vært flere henvendelser som handler om at barna er redd for å være hjemme, om foreldre som drikker, om krangler hjemme og om emosjonell omsorgssvikt.

Også hverdagen er et tema som opptar mange barn og unge den siste perioden.

– Mange er bekymret for at de tingene i hverdagen som før var viktige, nå blir borte. Det gjelder lærere, skolen, idrett, venner, barnevern og andre tiltak de har behov for. De lurer på hva som skjer når hverdagen kommer tilbake, for eksempel om man fortsatt kommer til å være venner når skolen begynner igjen, ifølge Kongshaug.

Telefonnummeret til Kors på halsen er: 800 333 21