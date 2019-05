Allerede klokken 17 var mange på plass ved hotellet, kanskje i håp om å få et glimt av prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verret idet de ankom. Presseoppbudet er stort.

Den opprinnelige planen var at arrangementet skulle være i St. Petri kirke, men 15. mai sa Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy nei til å bruke kirkerommet til «forestillingen». Dermed ble det flyttet til Stavanger Hall, som er i underetasjen i hotellet i Olavskleiva i Stavanger sentrum.

I programmet står dette om kveldens arrangement:

«Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek inviterer til en reise i livets mysterier, hvordan komme i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram den egentlige deg uansett hvor du er i livet. Disse kveldene kan det være du vil bli utfordret til å utvide horisonten og få noen verktøy med på veien så du kan komme dypere inn i en forståelse av hvem du er.» Billettene koster 595 kroner.

Det er 550 sitteplasser i Stavanger Hall, og arrangementet skal være utsolgt. På scenen står det ei harpe, ei tromme, noen stoler og et bord med stearinlys.

– Märtha gjør mye godt for mennesker og for kirken, og hun fortjener ikke å bli behandlet slik, sa dialogpresten Silje Trym Mathiassen, da hun innledet foredraget. Hun mener pressens dekning etter at det ble kjent at prinsessen er kjæreste med sjamanen, framstår som en mobbekampanje.

Også prinsessen selv benyttet anledningen til å rette fingeren mot pressen.

Aftenbladet er til stede på kveldens arrangement, og vil komme med flere saker i løpet av kvelden.

