Dette er kvinnen som kan samle Trøndelag Ap etter striden om Giske

Trøndelag Ap samlet seg om Ingvild Kjerkol (45) som ny fylkesleder i stedet for Trond Giske og Marit Bjerkås. Men hvem er hun, egentlig? Og hvor står hun i Giske-striden?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingvild Kjerkol er Trøndelag Arbeiderpartis nye leder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

En dramatisk uke i Trøndelag Arbeiderparti endte lørdag med at Kjerkol vant kampen om ledervervet.

I løpet av halvannet døgn gikk hun fra å seile opp som favoritt, via å bli vraket av valgkomiteen til å bli valgt som leder etter et benkeforslag.

– Det ligger et alvorlig og vanskelig bakteppe bak dette. Den siste tiden har vært splittende og opprivende. Det smerter, sa Kjerkol i takketalen.

Ingvild Kjerkol har en lang og solid parti-CV.

Hun har vært valgt inn på Stortinget siden 2013 og utmerket seg som Arbeiderpartiets fremste helsepolitiker.

45-åringen har også en rekke lokal- og fylkespolitiske verv bak seg. Hun ble valgt inn i kommunestyret i Stjørdal allerede som 20-åring og har ledet fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

Har ikke tonet flagg

Trøndelag Arbeiderparti er satt sammen av to tidligere fylkespartier: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Kjerkol er nordtrønder og valgt inn som partiets førstekandidat til Stortinget. Trond Giske har sin sterkeste maktbase i Sør-Trøndelag, men også støttespillere i nord.

Kjerkol har tidligere ikke vært blant dem som har tonet tydeligst flagg i debatten om Giske burde bli fylkespartiets nye leder. Da Adresseavisen i vår konfronterte henne med et kvinneopprør med krav om en kvinne som ny leder, svarte hun at hun forsto at kravet kom.

Likevel kom hun ikke med noe tydelig råd om ikke å nominere Giske.

– Dette kommer til å bli landet på riktig vis, uttalte Kjerkol, som den gang selv understreket at hun ikke var kandidat.

Ingvild Kjerkol. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Støttet Giske-krav under varslersakene

Kjerkol sitter også i Arbeiderpartiets sentralstyre og har her vært med på å behandle varslersakene mot Giske.

Giske var i 2018 svært kritisk til prosessen og mente at han ikke hadde fått gitt sitt tilsvar til varslene, slik han mente han var lovet i forkant.

Kjerkol var den gangen en av to sentralstyremedlemmer som støttet Giske i at han burde ha fått en bedre mulighet for tilsvar.

– Det er min klare forventning til dem som er satt til å håndtere saken, at det blir gjort slik det er beskrevet – at den det varsles mot får komme med sitt tilsvar før man konkluderer. Jeg venter ikke noe annet. Den forventningen tror jeg deles av hele partiorganisasjonen, sa hun til Dagens Næringsliv den gangen.

Da saken om den mye omtalte danse-videoen med Giske fra Bar Vulkan sprakk i begynnelsen av 2019, var Kjerkol heller ikke blant dem som ville kritisere ham offentlig.

– Jeg orker ikke kommentere dette. Helt siden Giske-saken sprakk, har jeg forsøkt å gjøre det som er jobben min som stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, nemlig å jobbe med politikk – ikke uttale meg om en kollega, sa hun til samme avis.

Ingvild Kjerkol fotografert på vei til et møte i Aps sentralstyre da varslersaken mot Trond Giske ble behandlet. Kjerkol støttet den gangen Giske i at han burde fått bedre muligheter for tilsvar. Foto: Olav Olsen

Tok oppgjør fra talerstolen

Lørdag havnet Kjerkol i sentrum av et årsmøte i Trøndelag Ap med høy temperatur. I forkant av ledervalget tok hun fra talerstolen et kraftig oppgjør med valgkomiteen.

– Dette kan jeg ikke akseptere, sa Kjerkol.

Bakgrunnen er hvordan hun ble vraket fra valgkomiteens lederkabal. Fredag ble hun av flere medier trukket frem som lederfavoritt. Men da valgkomiteen presenterte innstillingen på kvelden, var det Marit Bjerkås som var foreslått som leder.

Samtidig lekket det ut at valgkomiteens leder, Arild Grande, skal ha mottatt en advarsel mot å nominere Kjerkol som leder. Adresseavisen gjengir SMS-en Grande skal ha mottatt. I den står det, ifølge avisen:

«Ingvild??? Dere kan ikke kaste Trond for så å erstatte han med noen som har bedrevet trakassering i stooort i årevis!»

Aftenposten har ikke selv sett denne SMS-en. Aftenposten kjenner ikke til om andre hensyn enn denne SMS-en bidro til å svekke Kjerkols kandidatur.

Selv sa hun at hun var rystet over prosessen. Hun var fortsatt innstilt på å bli fylkestopp. Og under årsmøtet lørdag ble det fremmet benkeforslag på Kjerkol som ny fylkesleder.

Den kampen vant hun. Nå handler det om å samle fylkespartiet etter en stormfull uke.