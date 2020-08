Atle Simonsen skal lede Universitetsfondet

Tidligere statssekretær Atle Simonsen (31) er ansatt som ny daglig leder i Universitetsfondet i Rogaland AS.

Simonsen er utdannet økonom, han er mangeårig Frp-politiker og var inntil januar statssekretær for daværende finansminister Siv Jensen.

- Jeg har hatt lyst på en jobb hvor jeg får brukt samfunnsengasjementet mitt til noe viktig for regionen, derfor passer denne jobben meg midt i blinken. Universitetsfondet har en strategisk viktig rolle i å utvikle Kunnskapsbyen Stavanger, Campus Ullandhaug og tilrettelegge for et sterkt kompetanse- og forskningsmiljø i Rogaland. Det gleder jeg meg til å være med på, sier Simonsen i en pressemelding.

- Det at vi har et fond som kan gi penger til viktige strategiske prosjekter er en styrke for oss som universitetsregion. Fondet var avgjørende for at Stavanger fikk universitetsstatus, nå skal vi sørge for at fondet hjelper Universitetet å rigge seg for fremtiden, sier han.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er styreleder i Universitetsfondet og er svært fornøyd med ansettelsen.

- Atle Simonsen har gode kommunikasjonsferdigheter, et bredt nettverk både lokalt og nasjonalt, samt solid forståelse av politiske prosesser. Det er strategisk viktig for regionen og for Universitetsfondet å bidra til at UiS utvikler det nye helsevitenskapelige fakultet til også å omfatte medisinstudium. Atles mangeårige erfaring fra regjeringsapparatet som politisk rådgiver og statssekretær i blant annet Helsedepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet vil være en styrke i det arbeidet. Jeg ser frem til å samarbeide tett med ham, sier hun i pressemeldingen.

Bjarte Dybvik har vært daglig leder i Universitetsfondet siden 2014 og går nå av med pensjon. Simonsen vil tiltre så snart det er praktisk mulig.

Hva er Universitetsfondet i Rogaland AS?

Universitetsfondet ble etablert i år 2000 for å arbeide for at Høgskolen i Stavanger skulle oppnå status som universitet. Dette skjedde ved kongelig resolusjon 29. oktober 2004.

Selskapet har som formål å sikre utvikling av et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov.

Universitetsfondet har en fondskapital på om lag 85 millioner kroner og støtter opp under den faglige utviklingen av universitetet. Målet er å befeste UiS på et høyt faglig nivå innen undervisning og forskning, samt å etablere et bredt samarbeidsnett både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er eierne

Universitetsfondet har bidratt med betydelige ressurser for å utvikle Ullandhaug til et attraktivt campusområde ved å etablere nødvendig infrastruktur og reise sentrale bygg i området, og delfinansierer også forskning og studietilbud for UiS og andre institusjoner i Rogaland.

Universitetsfondet i Rogaland AS er et offentlig eid selskap med følgende eiere:

• Rogaland fylkeskommune: 37 %

• Stavanger kommune: 36 %

• Sandnes kommune: 13 %

• Haugesund kommune: 8 %

• Sola kommune: 5 %