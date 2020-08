Ryfast-forsinkelsene: Knut Arild Hareide utpeker hvem som må ta ekstraregningen

Hvem skal betale regningen når bompengelånet i Ryfast vokser? Det spørsmålet stilte Øystein Langholm Hansen (Ap) til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som nå har svaret klart.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er fremdeles uavklart når bominnkrevingen starter i Ryfast, 8 måneder etter åpningen av Ryfylketunnelen. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

– Avtalen som regulerer ansvarsforholdene for bompengeprosjektet Ryfast er fra 2013 og inngått i tråd med tidligere ordning. For Ryfast er det derfor Statens vegvesen som har ansvaret for å anskaffe innkrevingsutstyret. I henhold til denne avtalen kan bompengeselskapet kreve erstatning fra Statens vegvesen for renter og administrative kostnader ved forsinket ferdigstillelse av innkrevingsutstyret. Det er derfor staten som må betale for eventuelle kostnader som følger av forsinkelsene, heter det i svaret fra samferdselsministeren.

Statens vegvesen har sagt opp kontrakten med Tecsidel, den spanske leverandøren av innkrevingssystemet for bompenger i Ryfast.

Bompengelånet er på cirka 7 milliarder kroner.

Innkrevingen er hittil forsinket med åtte måneder., og det vil ennå ta flere måneder før oppstart.

Etter planen skulle bommene krevd inn cirka 27 millioner kroner per måned.

Renteutgiftene utgjør cirka 10 millioner kroner per måned.

Totalt har det vært 3.431.037 passeringer uten bominnkreving i Ryfast-tunnelene. Trafikantene har spart anslagsvis 177 millioner kroner i Ryfylketunnelen og 39 millioner kroner i Hundvågtunnelen.

I svaret til Øystein Langholm Hansen (Ap) legger samferdselsministeren til at etter ny ordning for bompengesektoren er det nå bompengeselskapene som har ansvaret for å anskaffe eget vegkantutstyr. Innkrevingen kan starte når utstyret er godkjent av Statens vegvesen. Utsatt innkreving, som følge av manglende godkjenning, vil etter det nye avtaleverket være bompengeselskapets ansvar.

Siste ord er ikke sagt om Ryfast-innkrevingen, varsler statsråden.

– Samferdselsdepartementet er nå i gang med å gjennomgå situasjonen for Ryfast-prosjektet som følge av at Statens vegvesen har sagt opp kontrakten med den spanske leverandøren av innkrevingssystemet for prosjektet. Dette omfatter flere forhold, både forhold knyttet til avtaleverket for bompengeinnkrevingen og økonomien i prosjektet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om denne saken, heter det i svaret til Ap representanten fra Rogaland.

Langholm Hansen fikk klarhet i saken.

– Det var jo et par klare opplysninger. En var at staten skal ta ekstrautgiftene, og at man nå overlater dette ansvaret til bomselskapene, kommenterer han.

Hans partifeller fylkesordfører Marianne Chesak og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har også tatt opp saken i et brev til Statens vegvesen. Fylkeskommunen og Stavanger har garantert for henholdsvis 70 og 30 prosent av bompengelånet. Hvis gjelden ikke er nedbetalt etter 20 år, kan innkrevingen forlenges med inntil fem år. Hvis lånet etter dette ikke er nedbetalt, må fylkeskommunen og Stavanger dekke resten.

Garantistene er bekymret, fordi Ryfast har konkurranse fra både Høgsfjord-sambandet og et godt busstilbud. Innkrevingen er i første omgang på vei inn i en ettårig prøveperiode, og takstene skal revurderes etter ett år. Hvis bomtakstene skrus opp, er det fare for trafikklekkasje til alternative reisemåter, slik at de totale bominntektene likevel ikke øker.