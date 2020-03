Redd for korona? Forsikringer dekker ikke «reisefrykt»

Forsikringsselskap får telefoner fra engstelige nordmenn som har bestilt flybilletter. – Man får ikke erstatning for generell reisefrykt.

Har du lagt påskeferien til Spania, men vil avbestille på grunn av frykt for koronaviruset? Du får ikke igjen pengene på forsikringen. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Stella Marie Brevik Journalist

Det sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

25 personer i Norge er per mandag kveld smittet av koronaviruset. I en pressemelding opplyser Tryg at flere ringer til forsikringsselskapet og er engstelige for å reise:

– Vi forstår at mange frykter å bli smittet på flyplasser og fly, men man får ikke erstatning for generell reisefrykt. Dersom du skulle få koronavirus på reisen dekker vi legeutgifter, medisin og utsatt reise på lik linje med annen akutt sykdom. Forutsetningen er at du ikke har reist til et land som UD og Tryg fraråder å reise til, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Kina er unntaket

Reisefrykt er derimot en gyldig erstatningsgrunn hvis du har bestilt reise til Kina, før Utenriksdepartementet (UD) frarådet alle reiser til området i januar:

– Vi dekker avbestilling for reiser til Kina og Hong Kong som er gjort før UDs reiseråd ble publisert 25. januar i år. I tillegg har Tryg utvidet avbestillingsdekningen til å gjelde Lombardo- og Veneto-regionene i Italia, sier han.

Avbestillingsdekningen til Tryg gjelder for reiser med avreisedato til og med 15. mars.

– Skulle du bli holdt tilbake av lokale myndigheter, og bli satt i karantene, dekkes dette over reiseforsikringen som sykdom på reise, så sant du kan vise dokumentasjon fra lege eller offentlig helsevesen. Dersom arbeidsgiver pålegger karantene hjemme i Norge, erstattes ikke dette, og reiseforsikringen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste under noen omstendighet, sier Irgens.

Europeiske Reiseforsikring dekker også avbestillinger av reiser til Kina, Hong Kong eller Macau. Avbestillingen må da ha blitt gjort 2. mars 2020.

Er redde for karantene

Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, en del av If, forteller at de også har fått svært mange henvendelser fra bekymrede nordmenn etter at viruset ble påvist i Europa og senere i Norge:

Hver dag får Europeiske Reiseforsikring like mange telefoner om Kornonaviruset som de fikk sammenlagt den første måneden da viruset stort sett var påvist i Kina:

– Det er naturlig nok mange bekymringer blant kundene. Mange har bestilt reiser til påsken eller sommeren, og er usikre på om de skal reise eller ikke. Andre er redd for å bli satt i karantene, og dermed få praktiske og økonomiske utfordringer som følge av dette, sier Handeland.

Fristen for dekning av avbestillinger til Kina gikk ut 2. mars, men Handeland forklarer at forsikringsselskapet tar løpende vurderinger i enkelttilfeller.

Handeland forklarer at Europeiske Reiseforsikring forholder seg til UDs reiseråd, og at de ikke kan gjøre vurderinger på hvorvidt folk skal reise eller ikke.

Vurderer situasjonen i Italia

– Vi vurderer også noen tilfeller i de stengte byene i Nord-Italia. UD har ikke utsendt noen reiseråd i Italia, men vi gjør individuelle vurderinger – rett og slett fordi det verken er mulig å komme inn eller ut av disse stedene.

Handeland påpeker derimot at frykt ikke er en gyldig erstatningsgrunn:

– Når viruset er påvist så mange steder, kan man i teorien bli smittet over alt. Det er derfor vi stoler på UD og deres anbefalinger om hvor det er trygt å reise. Dersom man blir satt i karantene av lokale myndigheter på reise, dekker vi det i både inn- og utland.

Det betyr hotellopphold inntil to uker.

Gjør research

– Vår rolle er ikke å fortelle folk om de skal reise eller ikke, men vi lener oss på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og UD. Sett deg godt inn i landet du skal reise til, gjør research og lytt til anbefalingene til FHI og UD. Skulle du bli syk eller skadet på reisen, eller bli satt i karantene av lokale myndigheter på steder UD ikke fraråder deg å reise til, skal vi selvfølgelig hjelpe til.

