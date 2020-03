Åtte nye korona-smittede i Stavanger: 23 nye smittetilfeller på landsbasis

STAVANGER: Mandag 9. mars viste korona-testingen åtte nye smittetilfeller i Stavanger kommune. Tilsammen er 192 smittet i Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ingen av de nye smittede er barn - og ingen skoler er berørt, opplyser Stavanger Kommune. Tilsammen 17 er smittet i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Stella Marie Brevik Journalist

Blant de åtte nye tilfellene er det tre voksne par. Ingen av de smittede er barn, og ingen skoler er berørt. Dette opplyser Stavanger Kommune i en pressemelding.

– Alle de nye tilfellene er reiserelaterte. Personene det gjelder har vært i karantene med lette symptomer siden de kom hjem til Norge, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Les også Siste nytt om koronaviruset

– Oversiktlig situasjon

Med åtte nye smittetilfeller er det totale antallet smittede i Stavanger oppe i 17. Smittevernoverlegen mener likevel det ikke er grunn til økt bekymring.

– Antallet positive prøver er noe høyere akkurat i dag, men vi opplever situasjonen som oversiktlig. Det samlede antallet i Stavanger er ikke så høyt med tanke på innbyggertallet i kommunen, sier Johannessen.

Les også Norge er snart på verdenstoppen i koronasmitte. Men egentlig er det en god nyhet.

Nærkontakter blir kontaktet

Kommunen arbeider i hvert nye tilfelle med å kartlegge og ta kontakt med nærkontakter.

Nærkontakter er personer som har vært i nær kontakt med en person som er syk.

– Smittevernkontoret har oversikt over hvem som er nærkontakter. Disse vil bli kontaktet, og de trenger ikke å ta kontakt med legevakten, sier Johannessen.

Les også Koronatester: Lageret på SUS holder i 5 – 10 uker

192 smittet i Norge - 23 nye i dag

Rett før klokken 18.00 mandag kveld, melder NTB om at det så langt er 192 registrerte koronasmittede i Norge. Det siste døgnet har 23 personer fått påvist koronaviruset. Flere menn enn kvinner er smittet.

– Gjennomsnittsalderen på dem som er smittet med koronavirus er 44 år.

60 prosent er menn, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

– At antall smittede øker er en forventet utvikling av epidemien. Vi har forståelse for at det gir bekymring både for egen og nære sin helse, sier områdedirektøren.

Alle landets fylker er berørt av koronaviruset, og det er Viken som har flest tilfeller, med 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre tilfeller.

Saken oppdateres.

Oppfordrer friske til å ikke ringe legevakt

Her er kriteriene for hvem som defineres som "nærkontakter" og "lavrisikokontakter" - og hvordan de skal testes.

Stavanger Kommune påpeker at man ikke skal ringe legevakten hvis man er frisk.

Er du frisk og har spørsmål om korona, skal du sjekke FHIs nettsider eller ringe infotelefonen på 815 55 015.

Legevaktens koronatelefonen, for deg som tror du kan være smittet, 51 91 40 30, er åpen hver dag mellom kl. 09.00 og 22.00.