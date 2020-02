Kraftig vind hele søndag, og nedbør opp mot 80 millimeter sør i Rogaland

Det nytter neppe med paraply for dem som har tenkt seg ut søndag. Til det er vinden for kraftig. I dag er er det regnklær, støvler og vindtette jakker som gjelder.

Foto: Jarle Aasland

For regnet skal fortsette å bøtte ned over hele Rogaland. Og vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslings på Vestlandet har heller ingen god værmelding for de neste dagene.

Nedbørsmengdene er så store, og vinden så kraftig at det er sendt ut gult farevarsel for store deler av fylket. Noen steder vurderes rødt farevarsel.

Mandag seint formiddag og tidlig ettermiddag er det ventet svært høy vannstand, opp til 60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Snøsmelting i fjellet

På grunn av høy temperatur og mye vind ventes også en del snøsmelting i fjellet.

Kombinasjonen mye regn og snøsmelting vil gi raskt økende vannføring i små og mellomstore store elver, og kan føre til lokale oversvømmelser.

Overvann i tettbygde områder kan føre til stengte veier og bruer.

Folk oppfordres til å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvister og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Her får vi mest nedbør

De største nedbørsmengdene vil vi få i Dalane. Fra klokken 03.00 natt til søndag kan det komme fra 60 til 80 millimeter nedbør, sier Fagerlid til Aftenbladet.

I Vats og Vindafjord har det falt 23 millimeter, og i Lund 24,8 millimeter de siste 6 timene.

Sør for Boknafjorden er intensiteten i nedbøren noe mindre, men der begynte det først å regne for alvor etter klokken seks søndag morgen

Stavanger har fått 15,6 millimeter, Sandnes 13,2 og Sola 12,7 millimeter nedbør de siste seks timene.

Meteorologen regner med at det vil komme opp mot 35 millimeter i Stavanger-regionen i løpet av 12-timers perioden frem til i ettermiddag.

Her blåser det mest

Utsira og deler av kysten har den mest heftige vinden. I øykommunen har vinden vært oppe i 31,4 meter per sekund, som er liten storm. Vinkastene på Eigerøy har også vært målt til liten storm.

På Kvitsøy er det målt 30 meter per sekund og på Sola stiv til sterk kuling.

På Karmøy gjør vind fra en ugunstig retning at Karmsund bru er utsatt. Politiet ber trafikanter om å være forsiktige. Foto: Tor André Johannessen

Vestlig kuling

– Vinden vil stilne noen timer seint i ettermiddag eller i kveld for så å ta seg opp igjen utover natten. Det vil blåse kraftig fra vest i hele fylket frem til tirsdag kveld, og da vil vindstyrken variere mellom stiv til sterk kuling, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Først onsdag vil den kraftige vinden spakne, og vi får mer «normale» vindstyrker ned mot bris.

I fjellet vi vinden herje hele søndagen, og de fleste fjellovergangene er stengt (se egen sak).

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 10:27

