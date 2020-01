Venstre og Frp i heftig krangel om IS-saken

En betent ordkrig er under oppseiling mellom sentrale politikere i Venstre og Frp etter den såkalte IS-saken, der en norsk kvinne er hentet hjem fra Syria.

Det hele startet med at Venstres Abid Raja onsdag gikk ut i mediene med budskapet om at alle norske kvinner tilknyttet IS i Syria og barna deres må hentes hjem til Norge, skriver NRK.

Det fikk fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp til å tenne på alle pluggene. «Raja kan ta med seg resten av Venstre og IS-barna og reise og ryke», skriver Persen i et innlegg på Facebook.

Persen lenker samtidig til et annet Facebook-innlegg fra en Frp-politiker fra Eidsvoll, der Raja kalles for islamist.

– Jeg har ikke sagt at han er islamist, men tar avstand fra at han står og inviterer alle IS-kvinner hjem. Det er helt uaktuelt å akseptere for Frp. Det er på trynet og forteller hva Frp sliter med i regjering, sier Persen til NRK.

Venstres Carl-Erik Grimstad reagerer svært sterkt på omtalen av Raja.

– Dette er så alvorlig at slike handlinger setter Abid og hans familie i fare, sier en rasende Grimstad til NRK. Han krever nå at Frp-leder Siv Jensen rydder opp i egne rekker, og at Persen beklager.

