Hva er forskjellen på stormflo og springflo? Hvor ofte skjer det? Hva er oppstuing?

11 spørsmål og svar om stormfloen.

BAD: I 2005 kunne bergenserne ta seg et bad oppå Bryggekanten i Vågen. Foto: Jan M. Lillebø

Det neste døgnet er det ventet ekstremt høy vannstand langs store deler av kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel og gitt ekstremværet navnet Didrik.

Vi har fått Kristin Seter fra Meteorologisk institutt til å svare på noen spørsmål om den varslede floen.

1. Hvilke områder blir hardest rammet i natt og i morgen?

– Det er Rogaland, Sunnhordland og Hardanger som blir hardest rammet. Her har vi sendt ut rødt farevarsel, som er det høyeste varselet for ekstremvær.

2. Hva er springflo og hvorfor oppstår det?

– Hver dag stiger og synker havnivået, på grunn av tyngdekraften fra månen og solen. Det er det vi kaller flo og fjære. Omtrent hver fjortende dag, når vi har fullmåne eller nymåne, drar tyngdekraften fra både solen og månen i samme retning og vannstanden øker ekstra mye. Da får vi det vi kaller springflo.

BRYGGEN UNDER VANN: I 2004 vasset man bortover Bryggen. Foto: Tor Høvik

3. Hva er forskjellen på stormflo og springflo?

– Springflo oppstår på grunn av tyngdekraften fra sol og måne, mens stormflo rett og slett skyldes lavtrykk. Lavtrykk fører til at havnivået stiger. Og ofte kan det oppstå storm i tillegg. De virkelig store havnivåtoppene får du når stormflo og springflo skjer samtidig. Det er det som skjer i de områdene som har fått rødt farevarsel i natt. I tillegg har vi en tredje effekt, og det er det vi kaller oppstuing.

4. Oppstuing? Hva er det?

– Det er det høres ut som. Vannet stues opp og inn mot land. Nå har vi hatt en lang periode med sørvestlig vind blåsende inn mot land over lang tid. Det har ført til at vi har en høyere vannstand inn mot kysten, og det er det kaller vi oppstuing.

DREGGEKAIEN: I natt i 02-tiden vil trolig Dreggekaien gå under vann. Bildet er tatt tirsdags ettermiddag. Foto: Bjørn Erik Larsen

5. Hva er den høyeste vannstanden målt i Bergen?

– Den høyeste vannstanden i Bergen ble målt den 27. februar i 1990. Da var vannstanden 240 centimeter over gjennomsnittlig lav vannstand. Til sammenlikning er vannet forventet å stige til en høyde på 226 centimeter i natt.

6. Hvor ofte skjer dette?

– Det er forventet at dette skjer omtrent hvert femte år. Men det er et gjennomsnittlig anslag.

7. Vil vi se flere tilfeller av stormflo i årene som kommer?

– De fleste klimaforskerne er enige om at grunnvannstanden vil stige, men er ikke enige om hvor mye. Det som er sikkert er at havet blir varmere og at havisen smelter. I tillegg ser vi en tendens til flere kraftige stormer fremover. Så det kan godt tenkes at vi får flere episoder med stormflo fremover.

8. Har vi et godt vern for fremtidig økt stormflo?

– Det er litt vanskelig å svare på, siden det er opp til hver enkelt kommune å verne for stormflo. Men det blir jobbet med det. Meteorologisk institutt jobber med Norsk Klimaservicesenter, som gir råd til kommuner og fylker om hva de bør gjøre for å sikre seg mot blant annet økt stormflo.

9. Det snakkes ofte om bryggen når det er springflo i Bergen, men hva med andre utsatte steder i byen og omegn?

– Jeg kan ikke komme på noen områder som er spesielt utsatt, men Smålungeren kan for eksempel få høy vannstand.

10. Er det plassert ut noe for å ta opp vann som renner over i Bergen?

– Ikke som jeg vet om, men i Stavanger har de lagt ut en vannfylt plastpølse i Vågen for å ta imot vannet. Jeg vil anbefale særlig de som har naust, båt og brygge om å sikre eiendelene sine. Mange naust vil nok bli oversvømt i løpet av natten.

11. Hvor mye nedbør er det meldt?

– Vi vil få en ny runde med vind og regn i natt sammen med lavtrykket som kommer inn, men det er ingenting dramatisk med selve nedbørsmengdene som er ventet i natt og i morgen.

