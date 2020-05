Suleskard-veien åpner fredag: – Vi forventer storinnrykk

Fylkesveien mellom Brokke og Suleskard åpner fredag ettermiddag. Veien ned til Lysebotn åpner samme dag. Men det har kostet mye penger.

Det har kostet mye penger å rydde fylkesveien mellom Brokke og Suleskard i år. Muligens for mye, mener Trond Heia i Agder fylkeskommune. Foto: Jim Rune Bjorvand

Julie Teresa Olsen Journalist

– Vi åpner fredag ettermiddag før helgeutfarten starter dersom ikke noe helt spesielt skulle oppstå. Torsdag kommer vi tilbake med nøyaktig tidspunkt, sier Trond Heia, seksjonsleder for drift av fylkesveier i Agder fylkeskommune.

For en uke siden gjensto fortsatt 7,5 kilometer med brøyting. De siste dagene har det vært jobbet på spreng for å rydde veien. To snøfresere har jobbet fra hver sin kant.

– Tirsdag kom gjennombruddet. Da møttes snøfreserne fra hver sin side. Nå skal vi bruke de neste dagene på å rydde veien og brøytekantene for farlig snø. I tillegg må vi frese litt ekstra der sikten er dårlig, forklarer Heia.

Også fylkesveien mellom Lysebotn og Sirdal åpner fredag.

– Vi forventer storinnrykk av skuelystne trafikanter både på to og fire hjul, forteller Heia.

Kan ha kostet for mye

Kjøretøy over 15 meter får ikke kjøre på veien av sikkerhetshensyn, siden veien er for smal til at større kjøretøy kan passere hverandre. Veien blir stengt dersom det kommer snø. Det er ikke plass til å brøyte bort snø. Brøytekantene er 10 meter på det høyeste.

Fylkesvei 997/337 mellom Brokke og Suleskard pleier å åpne 20. mai, men slik ble det ikke i år.

– Det har vært lange økter. Maskinførerne har jobbet på som bare det. Snømengdene er helt enorme, forteller Heia.

Han har ikke regnet på hva arbeidet har kostet, men sier det er snakk om betydelige summer.

– Det har kostet veldig mye penger. Vi må vurdere om det er riktig å bruke så mye penger på å åpne veien. Vi må vurdere om vi heller skal få hjelp av vær, vind og sol. Det vil føre til at åpningen blir utsatt, men det vil spare oss for betydelige summer, sier Heia.

Sommervær i vente

Torsdag kommer sommerværet til Rogaland og Agder.

– Uken startet litt grå og grumsete, men fra torsdag av kommer sommeren til Rogaland. Det varer til minst tirsdag i neste uke, sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.

Det er heller ikke meldt en eneste dråpe nedbør de neste ti dagene.