Nå skal det bli enklere å reise med tog

Etter flere tilbakemeldinger fra de reisende ble det tydelig for Bane Nor at det trengtes bedre og mer forståelig informasjon på tavlene deres.

Endringene som har blitt gjort vil gjøre det lettere for de som reiser å finne informasjon om sitt tog. Bane Nor forteller at det nye systemet vil tillate mer informasjon enn før. I tillegg til dette øker elementer i størrelse og info vil bli gitt på både norsk og engelsk.

Ny «stemme»

– Endringen blir spesielt merkbart når det oppstår avvik. Da blir det enklere for de som reiser å finne relevant informasjon om sitt tog, som sporendringer, endringer i avgangstid og innstillinger. Vi mener at den nye layouten kommer til å gjøre dette enklere for de som skal reise enn det er i dag, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Stemmen som gir informasjon over høyttalerne har også blitt fornyet. «Stemmen» man nå hører vil være klarere og tydeligere enn før.

-Vi har kommet et langt stykke når det gjelder kundeinformasjon og håper de som reiser med toget merker en forbedring, sier Hansen.

Hansen håper også at reisende vil fortsette å komme med tilbakemeldinger.

LES MER: