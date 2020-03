Symptom­test for Covid-19

Føler du deg litt dårlig og er redd for koronasmitte? Ta vår symptomtest.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Dette er en selvhjelps-test for å finne ut om du kan være smittet av coronavirus SARS-Cov-2, som kan føre til sykdommen covid-19.

Testen er kvalitetssikret av Helsedirektoratet.

De fleste som smittes av coronavirus får milde symptomer og kan ta vare på seg selv, som ved en forkjølelse eller influensa.

Målet med symptomtesten er å gi en pekepinn på om du trenger legehjelp, eller om du kan klare deg selv hjemme. I slutten av testen får du råd basert på svarene du har gitt.

Det er viktig å presisere at denne testen ikke gir deg en diagnose.

Testen erstatter heller ikke kontakt med lege og helsepersonell, men kan være en nyttig veiviser for hva du bør gjøre videre.

I en akutt livstruende situasjon skal du ikke ta denne symptomtesten, men ringe 113.

Testen bør ikke benyttes på barn. Har du mistanke om at barnet ditt er smittet, ring fastlegen din eller legevakten på telefon 116 117 for veiledning.

Ifølge helsemyndighetene er det lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom som følge av coronaviruset.

Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer folk som mistenker at de kan være corona-smittet om å registrere seg hos dem. Dette bidrar til at helsemyndighetene får bedre oversikt over utbredelsen av viruset. Her melder du mistanke om smitte.

For oppdatert informasjon om coronaviruset, kan du gå inn på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI), og Helsedirektoratets informasjonssider på Helsenorge.no.

Hvis du ikke finner svarene du leter etter, kan du ringe FHI’s informasjonstelefon for publikum på 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager 08–18 og helger 10–16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Symptomtesten setter deg ikke i direkte kontakt med helsepersonell.

Vi leser ikke hva du svarer, og vi samler eller lagrer heller ingen informasjon om hvordan du fyller ut testen.

Testen er utviklet av Schibsted, med godkjenning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, region Stockholm som opprinnelig utarbeidet testen - og kvalitetssikret for norske forhold av Helsedirektoratet.