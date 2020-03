Slik ser Atlantic-hotellet ut nå

Hotell Atlantic har laget et hjerte til byens innbyggere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Slik ser fasaden til Radisson Blue Stavanger ut tirsdag kveld. Foto: Jone Laursen

Stella Marie Brevik Journalist

Hotellet bestemte seg for å sende kjærlighet til Stavanger-folk i disse litt triste tider. Derfor trikset og fikset de med lysene, slik at et hjerte lyser over Breiavatnet i sentrum.

I disse dager er Stavanger sentrum preget av stengte dører og mørklagte rom. Det samme gjelder for Hotell Atlantic, som holder stengt frem til 14. april. Derfor er det enkle, men kreative, lysmønsteret en ørliten opptur i denne rare hverdagen.

Mest sannsynlig blir det varme hilsenen værende frem til hotellet åpner dørene igjen.