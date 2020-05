Flere ordførere åpner for å forlate Vestland

Torsdag sa fylkespolitikerne nei til Hordfast. Det har fått flere til å leke med tanken på å bli rogalending.

Leirvik på Stord er Sunnhordlands hovedstad. Nå truer ordføreren med å melde kommunen ut av fylket. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Torsdag truet både ordføreren og varaordføreren i Stord med å melde seg ut av Vestland.

Bakgrunnen er at flertallet av fylkespolitikerne ikke lenger ønsker å prioritere veiprosjektet Hordfast. I en uttalelse vedtatt på torsdagens møte i fylkesutvalget, slår de fast at de heller ønsker ny E16 og bane mellom Arna og Voss.

Forslaget deres skal behandles i fylkestinget 12. mai.

– Nå er begeret mer enn fullt, og vi har vanskelig for å se at vi har så mye å hente på å være en del av dette fylket lenger, skrev fungerende ordfører på Stord, Jacob Bjelland (Sp), i en uttalelse etter møtet.

Flere vil diskutere overgang

Hordfast, som innebærer å fergefri E39 mellom Bergen og Stord, er blitt trukket frem som spesielt viktig for næringslivet i Sunnhordland. Tidligere Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) tok ordet i torsdagens fylkesutvalg, og sa at han tror dette kan være dråpen som får sunnhordlendingene til å ønske seg ut av fylket.

BT har spurt ordførerne i sunnhordlandskommunene Bømlo, Sveio, Fitjar, Tysnes, Etne og Kvinnherad om de ønsker å følge Stord.

Fire av seks sier at de er åpen for en debatt om utmelding.

Terje Søviknes (Frp) tror nedprioriteringen av Hordfast kan være dråpen som får sunnhordlendingene til å ønske seg ut av fylket. Foto: Odd E. Nerbø

– En hån mot Sunnhordland

Dette er hva ordførerne mener:

Fitjar-ordfører Harald Rydland (KrF): – Jeg deler frustrasjonen til Stord-ordførerne og synes det er merkelig at fylkeskommunen nærmest ikke vil ha prosjektet som er viktig for nasjonen og fylkeskommunen. Rogaland har vist at det går an å få to store prosjekter inn i Nasjonal transportplan på kort tid, nemlig Ryfast og Rogfast. Fitjar og Sunnhordland har blitt dårlig behandlet, og vi ligger allerede nært knyttet til Rogaland på mange måter, blant annet på grunn av beredskapen som går mellom fylkene. Jeg vil absolutt ønske debatten velkommen, men jeg konkluderer selvfølgelig ikke ennå.

Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H): – Jeg har alltid vært orientert mot Hordaland, men for første gang er jeg åpen for å kanskje bli rogalending. Slik det er nå mener jeg det er naturlig å velge Vestland, men hvis Stord sammen med andre kommuner ønsker seg til Rogaland, er det naturlig for Tysnes å vurdere det. Jeg vil ta det opp i kommunestyret.

Sveio-ordfører Linn Therese Erve (Ap): – Jeg reagerer kraftig på fylkesutvalgets innstilling og mener det er en hån mot Sunnhordland. Det er en katastrofe. Dette kommer til å skape debatt hos oss, og den debatten er vi nødt til å ta. Om Stord melder seg ut, er det naturlig for oss å tenke på det, men vi har ennå ikke tatt stilling til hva vi gjør. Samtidig mener jeg det nå er viktigere å kjempe mot våre fylkespolitikere, fremfor å diskutere å bytte fylke.

Fylkesutvalget hadde et digitalt møte torsdag, hvor flertallet mener Hordfast bør nedprioriteres. Foto: Vestlandfylke.no (faksimile)

Etne-ordfører Mette Heide Bergsvåg Ekrheim (Sp): – Jeg forstår Stord sin frustrasjon veldig godt. I Etne har vi veldig nær kontakt med kommunene som ligger i Rogaland, og derfor har bytte av fylke vært et tema. Men vi har hatt en folkeavstemning, hvor det ble «nei» til en sammenslåing med Vindafjord kommune i Rogaland. Derfor er ikke fylkesskifte lenger et tema. Men hvis Stord og andre kommuner starter en prosess med overgang, kan det være unaturlig for oss å ligge alene som en øy midt imellom. Da tror jeg Etne vil delta i den prosessen.

Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp): – Jeg synes det er rart at Hordfast ikke blir prioritert på lik linje som tidligere. Samtidig er det E134 over Haukeli som er spesielt viktig for Bømlo. Vi ønsker selvfølgelig Hordfast, men kommer ikke til å rive ned huset fordi det blir utsatt. Vi kommer ikke til å melde oss ut fra et samarbeid som bare har fungert i et halvt års tid.

Kvinnherad-ordfører Hans Inge Myrvold (Sp): – Bytte av fylke er et scenario vi aldri har diskutert, og det vil være veldig overraskende hvis vi tar stilling til det basert på en samferdselspolitisk sak. Jeg tror ikke vi vil diskutere en grensejustering. Vi har mye god erfaring med fylkeskommunen, og har blant annet fått på plass Kvinnheradpakken, som er et godt løft for vår kommune.

Fylkesordfører Jon Askeland (Ap) ber ordførerne om å puste med magen. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Pust med magen

Jon Askeland (Sp), som er fylkesordfører i Vestland, sier til BT at han forstår at engasjementet rundt Hordfast er stort, men at han håper varaordføreren og ordføreren i Stord kommer på andre tanker.

– La oss puste med magen, for det er ikke sikkert at denne reaksjonen er til det beste for alle, sier han.

Han mener at presset heller bør settes på regjeringen, fordi han mener Vestland har fått for lite midler til store prosjekter.

– Det er det som må være fokuset vårt. Vi må si at det er vår tur. Vi må ikke nøye oss med smuler. Denne innstillingen gir en dynamikk som jeg håper får folk til å innse at vi må få mer midler, sier han.

Han forteller at prioriteringen som nå er gjort handler om liv og helse.

– Det er ingen nedprioritering, men en viktig opprioritering av rassikring. Det er her det raser, og det er her man har de dårligste fylkesveiene, sier han og legger til:

– Vi har et felles behov for mer midler og mer satsing. Det er den kampen vi må samles om. Vi har slett ikke vært noen vinner i prioriteringer. Vi må jobbe frem til fylkestingets endelige vedtak.

E16 mellom Arna og Voss bør komme først av de store prosjektene i Vestland, mener flertallet i fylkestinget. Her fra et ras ved Vaksdal i 2016. Foto: Tor Høvik (arkiv)