Vil ha total opprusting av Østervåg-kvartal

Hustvedt-bygget inn mot Østervåg har stått tomt siden den tradisjonsrike butikken Hustvedt AS la ned i fjor høst. I de foreløpige planene er det snakk om fortsatt butikkdrift, og muligens servering på en ny takterrasse. Foto: Sivilarkitekt Jonny Johansen AS / AK2

Eier av Rønning Eiendom A/S har levert inn et foreløpig forslag til utnyttelse av et sentralt forretningskvartal mellom Østervåg og kaien.