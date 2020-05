Politiet bekymret for tyngre narkotikabruk hos ungdom

Ungdom som til vanlig røyker hasj går over til tyngre stoffer fordi koronakrisen høyere hasjpriser. Det bekymrer politiet.

Dette er noe av det som ble beslaglagt blant ungdom sist uke. Foto: Politiet Sør-Vest

– Tiden vi er inne i gjør at det er vanskeligere få tak i hasj. Det betyr også at det narkotiske stoffet blir dyrere, noe som kan bidra til at flere unge velger andre, mer tilgjengelige stoffer, skriver politiets nettpatrulje Sør -Vest på Facebook.

I forrige uke gjennomførte politiet i Stavanger en narkotikaaksjon rettet mot ungdom. Det ble beslaglagt lite hasj/marihuana, men en del amfetamin, MDMA/ecstasy, diverse piller, samt GHB.

– Dessverre ser vi at ungdommen som til vanlig røyker hasj, i disse tider går over til tyngre stoffer. Vår oppfatning er derfor at det ikke er slik at hasjen er et substitutt for alkohol, den er heller et tegn på et rusproblem, sier Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger.

Politiet påpeker at din hjelp kan være viktig for å forebygge en farlig trend. Har du relevant informasjon til politiet angående ungdommer og narkotikabruk, kjøp og salg? Ta kontakt, gjerne på Messenger.

Publisert: Publisert: 15. mai 2020 09:53