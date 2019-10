Equinor har tildelt unik kontrakt: Trådløse undervannsdroner kan jobbe 6 måneder i dypet

Saipems kontrakt med Equinor er verd cirka 40 millioner euro over 10 år. Den nye teknologien betyr at en selvgående drone skal drive undervannsintervensjon under Njord. En annen type drone vil være koblet opp som en tradisjonell ROV fra plattformen. Begge er elektriske og kan opereres uten bruk av overflatefartøy. Bruk av denne teknologien vil derfor bidra til betydelig reduserte karbonutslipp.

For å lade undervannsdronen og overføre data, har Equinor utviklet en ny dokkingstasjon. Denne vil bli installert på havbunnen under Njord.

– Dette er en historisk kontrakt i olje- og gassindustrien. Det er første gang det blir underskrevet en kontrakt for bruk av avanserte, trådløse dronetjenester. Vi er glade for å få på plass en avtale som vil ta undervannsteknologien et stort skritt inn i framtiden, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, i en pressemelding.

Verdens ledende leverandører av autonome undervannsdroner er samlet i to dager på Tau. I et gigantisk steinbrudd i Ryfylke, omgitt av dype fjorder og store skogsområder, har bransjen funnet et ideelt stedet for testing av droner både til sjøs og i luften. Det har fått navnet Tau Autonomy Center.

Pål Christensen

Kan leve 6 måneder under vann

– Dette er «Freedom», en farkost som kan undersøke rørledninger over lange avstander. Den er som en swiss army knife og kan utstyres med verktøy, sier Steffan Kruse Lindsø i Oceaneering.

Der fjernstyrte undervannsfartøy (ROV-er) vanligvis er avhengig av kabel er «Freedom» helt selvgående. Dronen kan leve 6 måneder under vann, uten vedlikehold. Rekkevidden er 250 kilometer.

Lindsø peker på et kart over Nordsjøen. Forteller at undervannsdronen for eksempel kan sendes ut fra Bergen. 100 kilometer ut i havet plasseres en undersjøisk ladestasjon. Herfra kan dronen dra på tokt til Troll, Gullfaks, Oseberg og andre felt. Kontrollere rørledninger, skru på ventiler og andre inspeksjonsoppdrag.

Japanske Kawasaki er på plass med en drone for rørinspeksjon. Den utstyrt med en robotarm, som kan utstyres en verktøyboks og forskjellige sensorer.

– Kawasaki har bygd mange ubåter for den japanske marinen og tar denne teknologien videre i undervannsdroner. Vi satser på Nordsjøen først, deretter resten av verden, sier Carl-Petter Halvorsen.

Pål Christensen

Subsea7 er der også.

– Hva skiller dere fra resten?

– Vi har faktisk gjort noe. Vi har drevet 500 timer full autonom inspeksjon på Trollfeltet, som pilotprosjekt. Se der, sier Tor Eivind Selvik og Ger Jul Rasmussen og peker på en TV som viser video fra havet.

Marianne Bryhni Asla er prosjektleder for undervannsdroner i Equinor.

– Vi har invitert industrien og de aller viktigste har kommet. Disse dronene svarer til våre ambisjoner. Mindre bruk av fartøy, mer styring og kontroll fra land, lavere risiko og lavere CO₂-utslipp. Dette er framtiden, sier hun.

Pål Christensen

Pål Christensen

Også i lufta

På kaien i Nordmarka står en boks. Lokket åpnes og ut flyr en drone. Den tar en rask tur opp i lufta og lander oppi boksen igjen. Lokket lukkes.

– Det var ikke jeg som styrte dronen. Den er autonom. Turen var programmert, forklarer Guy Zaken fra det israelske selskapet Percepto, som arbeider med store gruve- og oljeselskaper i ti land.

Dronen har akkurat laget et tredimensjonalt kart over Nordøst Frigg, en feltkontrollstasjon som i 10 år var i Nordsjøen før den ble flyttet til Nordmarka i 1996. Her brukes den til evakueringsøvelser av Nosefo.

– Basert på kunstig intelligens driver vi inspeksjon av alle typer fabrikker, inkludert solpaneler og oljeraffinerier. Det er mange typer droner, men våre løsninger er best, sier Zaken.

Pål Christensen

Pål Christensen

Pål Christensen

Pål Christensen

Pål Christensen

Pål Christensen

Pål Christensen