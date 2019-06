I helgen blir det sommer

Helgen før den store feriemåneden er det spesielt én ting mange er opptatt av: Været. Statsmeteorolog Magni Svanevik sier til Aftenbladet at det i Rogaland er meldt høye temperaturer opp mot 25 grader i indre strøk, samt høye temperaturer på kysten.

– Men det er greit å få unna sommeraktivitetene inn mot helgen for til uka blir det kaldere, sier statsmeteorologen.

Fredag blir det rundt 20 grader på kysten og lite vind sør for Boknafjorden. Det blir fint vær og varmt både fredag og lørdag.

Det blir varmest innover i landet. Nord i Rogaland og lengre sørover blir det derimot en frisk vind.

– Ute på kysten i nord blir det mer skyer, så det er ikke sikker at det blir like mye sol der. Det kan komme opp i nordvestlig kuling, sier statsmeteorologen.

– Fredag og lørdag får vi den varme lufta som er lengre sør i Europa, og så blir det litt lavere temperaturer og perioder med regn til uka.

Lørdag; Sommerdagen

Lørdag ser det bra ut hele dagen, og det blir rundt tyve grader i Stavanger. De indre strøkene får de varmeste temperaturene, både i Ryfylket, opp mot Sauda og innenfor Boknafjorden.

På Jæren blir det litt kjøligere.

– Det er ofte kjøligere på kysten på grunn av havet som fortsatt er kaldt. Det kan likevel bli over 20 grader også her. I hvert fall hvis det ikke blir lave skyer. Det er større sannsynlighet for skyer lengre nord, i Haugesund og på Karmøy.

Sør for Stavanger er det ikke like utrygt.

– Sola kommune ser ut til å få temperaturer opp mot tyve grader de neste dagene. I Hjelmeland blir det opp mott 22, og Sauda kan få 23–24 grader.

Søndagsregn

– Natt til søndag får vi en vindøkning fra sør som kan komme opp i stiv kuling på kysten. Det kommer et lavtrykk på søndag og det blir nok en del regn utover fra morgenen.

Det blir lettere vær i Rogaland utover ettermiddagen og kvelden på søndag.

– Det ser ut som det meste av nedbøren kommer på morgen og at det blir litt lettere på ettermiddagen.

På søndag ser det ut som det blir regn i stort sett hele fylket, med lettest vær aller lengst sør.

Kjøligere til uka

– Neste uke blir det perioder med regn og litt lavere temperaturer. Det er ikke tegn til noe voldsomt sommervær.

Hvis man vil være sikker på sol, drar man litt inn i landet, for på kysten blir det litt lave skyer og mindre sol.