Bjørn Risa var ikke fornøyd med Risa og tok grep

Det ferske årsregnskapet til Risa AS viser at omsetningen økte i fjor. Fra 1,7 milliarder kroner i 2017 steg den til 1,85 milliarder – en økning på 9,8 prosent. Resultatet før skatt i fjor endte på 35 millioner kroner, mot 38 millioner kroner i 2017.

For eier og daglig leder Bjørn Risa går det kjapt å oppsummere tallene.

– For stor aktivitet og for lav inntjening.

Entreprenørselskapet på Nærbø har altså tatt på seg for mange oppdrag og tjent for lite penger på dem.

– Ja, for stort aktivitetsnivå har gitt for dårlig inntjening. Så driver vi i tillegg i en bransje med stor risiko. Jeg vil kalle det husmannskontrakter. De gjenspeiler ikke innsatsen våre 600 ansatte leverer hver dag, sier Risa til Aftenbladet.

Årsregnskapet viser også at Risa AS hadde en negativ kontantstrøm fra driften på litt over 44 millioner kroner. I årsberetningen stå det at en forklaring er at «samarbeidsklimaet med kunde har hardnet til, og en i større grad enn tidligere opplever langvarige diskusjoner med kunder omkring kontraktsforståelse og tillegg/endringsarbeider. Styret er ikke fornøyd med den økte kapitalbindingen og det vil arbeides målrettet for å redusere denne».

Endringer i ledelsen

Med et overskudd på 30 millioner fra Risa AS og 19 millioner fra eiendomsaktivitet, får gruppen et overskudd på 50 millioner i 2018.

– Det er langt fra hva det burde være.

– Samtidig er for høy aktivitet og for mye vekst en gjenganger, og noe du har snakket om før. Hvordan skal du unngå at det skjer igjen?

– Nå har vi gjort noen endringer innen strategi og ledelse. Jeg har gått inn selv som daglig leder i selskapet, for å styrke oss og ha kontroll på risikostyringen. Så det kan ikke bli mer klart om at vi gjør noe. Jeg ga beskjed i fjor at omsetningen var for høy og inntjeningen for lav. Når vi ikke klarer å skru det til, må ting justeres, sier Risa.

Så nå skal ikke omsetningen opp – den skal dramatisk ned.

– I år er målet å gå ned med 450 millioner kroner, til rundt 1,4 miliarder. Vi skal kutte betydelig i innleie. Ordrene vår skal tilpasses den kapasiteten vi har av ansatte og maskiner. Det har vi prøvd på tidligere, men ikke klart. Da har vi leid inn mye, hatt for høy fart – og det koster.

– Opp til oss å levere

Av årsrapporten framgår det at Risa-styret er fornøyd med omsetningsnivået, men at inntjeningen må bli bedre «for å bedre den soliditets- og likviditetsmessige stillingen i selskapet».

Videre står det: «Ordrereserven ved inngangen til 2019 er stor. Vi forventer at 2019 blir et krevende år på grunn av stor konkurranse i markedet, men at selskapets omsetning og resultatmargin for 2019 blir tilfredsstillende ut fra nåværende ordrereserve».

– Hvordan trives du med å være tilbake?

– Jeg er entreprenør, og det er i daglig drift jeg trives best. Da får jeg jobbe med folk, og det er lettere å påvirke direkte. Nå skal vi få Risa i den farten vi trenger for å skape resultater. Vi hadde et rekordlavt sykefravær i fjor på 2,6 prosent, så de ansatte gjør en fantastisk jobb. Da må vi ledere styre på best mulig måte og tilpasse aktiviteten.

– Hvordan ser 2019 ut så langt?

– Året i år blir et krevende år og et opprydningsår. Sånn er det når det skjer endringer innen ledelsen. Vi har de folkene og maskinene vi trenger, så det er kun opp til oss nå, sier Bjørn Risa.

