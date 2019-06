Risa nærmer seg 2 milliarder i omsetning

Det viser det ferske årsregnskapet for Risa AS som i dag ble offentlig gjennom Brønnøysundregistrene.

I 2017 hadde Risa en omsetning på 1,67 milliarder kroner. Dette ble økt til 1,84 milliarder kroner i fjor - en økning på 9,8 prosent. Resultatet før skatt i fjor endte på 35 millioner kroner mot 38 millioner kroner i 2017.

Driftsresultatet i fjor var 28,6 millioner kroner mot 40,2 millioner kroner i 2017.

«Stor konkurranse»

«Styret er fornøyd med selskapets omsetningsnivå, men vurderer det slik at at selskapets inntjening må forbedres for å bedre den soliditets- og likviditetsmessige stillingen i selskapet», heter det i årsberetningen.

Videre står det:

«Ordrereserven ved inngangen til 2019 er stor. Vi forventer at 2019 blir et krevende år på grunn av stor konkurranse i markedet, men at selskapets omsetning og resultatmargin for 2019 blir tilfredsstillende ut fra nåværende ordrereserve».

Flere uenigheter enn før

Årsregnskapet viser også at Risa AS hadde en negativ kontantstrøm fra driften på litt over 44 millioner kroner.

«Det skyldes i hovedsak økt kapitalbinding i kundefordringer og prosjekt under utførelse som følge av aktivitetsnivå og større og lengre kontakter enn tidligere. Det er også et faktum at det har vært en bransjeutvikling hvor samarbeidsklimaet med kunde har hardnet til og en i større grad enn tidligere opplever langvarige diskusjoner med kunder omkring kontraktsforståelse og tillegg/endringsarbeider. Styret er ikke fornøyd med den økte kapitalbindingen og det vil arbeides målrettet for å redusere denne», heter det i årsberetningen.

«Ved utgangen av 2018 er Risa AS involvert i to saker av betydning hvor det er uenigheter omkring forståelsen av den underliggende kontrakten», står det også i årsberetningen.

