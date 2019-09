Sofra er slått konkurs - men fortsetter som før

Det var Sofra Pizza Kebab AS som torsdag denne uken ble slått konkurs i Stavanger tingrett, melder Roganytt.

Ifølge nettstedet var det en tidligere arbeidstaker som begjærte stedet konkurs.

Bakgrunnen skal ha vært et krav på 430.000 kroner i utestående lønnskrav og erstatning for usaklig oppsigelse.

Ingen fra Sofra Pizza Kebab AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett torsdag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Ny eier

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Hun forteller at driften nå skjer i regi av et annet selskap. Det er derfor Sofra Kebab House fortsatt holder åpent.

– De fortsetter på samme sted, samme lokaler og vil ha de samme ansatte. Alt er som før, men det er et nytt selskap som står for driften.

Virksomhetsoverdragelsen fant sted 1. september. Selskapet som har kjøpt opp bedriften heter Sofra Bistro AS.

– Da jeg snakket med styreleder Asle Lars Klungland, opplyste han at han og Beata Wawriniuk har kjøpt opp varelageret og inventar. De er nå i ferd med å drive virksomheten videre, forteller Lunde.

Skal granske boet

Det har tidligere vært to eiere, én av dem er Klungland. Eier nummer to ville ut, så Wawriniuk og Klungland kjøpte ut den tidligere eieren.

Asles eiendom AS eier nå 50 prosent, og Beata Wawryniuk eier de resterende 50.

Lunde forteller at hun nå vil gå gjennom saken og se på om det er noe som må omstøtes. Hun understreker at saken er ny, så granskingen av boet kommer etter hvert.

– Det eneste jeg har gjort til nå er å ha en samtale med Klungland.

Klungland forteller at papirene ble skrevet under 1. september, men at bedriften formelt ikke ble overtrukket før i midten av måneden. Han forklarer at de valgte å løse det på denne måten, fordi slike ting tar tid.

– Vi sørget for at alt var i orden før vi overtok driften. Det var den ryddigste måten å gjøre det på.

Klungland regner med at driften videre vil gå bra, og påpeker at den nye eieren er dyktig.

Han ønsker ikke å gi noen kommentar vedrørende gransking av boet eller salget.