Ramirent vinner kontrakt for 40 mill til nytt sykehus

Dette opplyser Helse Stavanger HF i en pressemelding tirsdag.

Kontrakten ble signert den 29. april og allerede den 3. juni skal første del av brakkeriggen være klar til bruk. Nå starter en ny fase på byggeplassen når den store byggetomten også får deler av infrastrukturen på plass for å kunne øke aktiviteten for nytt sykehus i Stavanger.

– Arbeidet med å opparbeide byggeplassen følger planene, og nå gjør vi oss klare for betongarbeidene som starter i sommer. Det er bra å vite at vi har med oss en erfaren leverandør som Ramirent, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023 i pressemeldingen.

– Vi ser frem til å komme i gang. Dette er en spennende kontrakt for oss fordi den er direkte med byggherren Helse Stavanger. Vanligvis får vi slike oppdrag i en totalentreprise, sier Odd G. Sund, direktør Solution/Ramirent i Norge.

Ramirent forventer å sysselsette cirka 25 personer ved opprigg av disse modulene.