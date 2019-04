KØBENHAVN: – Det høres ekstremt ut, men reisen har akkurat startet. Målsettingen vår er å bli Europas største bar-konsern, sier administrerende direktør i Rekom, Adam Falbert, til Aftenbladet.

Selv er han for tiden på reise i Asia, men Aftenbladet møter noen av Rekoms eiere og ansatte utenfor populære Heidi’s Bier Bar midt i hjertet av København - bare et steinkast fra Strøget og Rådhusplassen.

– Her har det helt siden åpningen vært fullt trøkk fra tidlig ettermiddag til langt på natt. Konseptet Heidi’s Bier Bar har vært en kjempesuksess, og nå satser vi på at det slår til i Stavanger også. Besøkstallene etter at vi åpnet har i hvert fall vært over all forventning, sier Paik Christensen, som er Rekoms ansvarlige for Heidis Bier Bar i København.

Omsetning: 573 mill.

Ferske tall Aftenbladet har fått tilgang til viser at Rekom går så det suser. I fjor hadde selskapet en omsetning på 573 millioner danske kroner - en økning fra 400 millioner kroner i 2017. Driftsinntektene i fjor var 92 millioner kroner, mens de i 2017 var 72 millioner kroner. Resultatet i fjor var 25,5 millioner kroner.

Salget og inntjeningen er fordoblet siden 2015 - noe som har gjort Rekom til bryggerigiganten Carlsbergs største kunde i Skandinavia i den delen som handler om salg til barer, restauranter og puber.

Det er altså dette selskapet som fredag kjøpte opp Beverly, Sportscafeen, Ovenpaa, Hygge, Dickens, Hall Toll, Sting og 50 prosent av Cirkus - alle eid av Øivind Ekeland gjennom hans selskap Bærekraften AS. Etter det Aftenbladet kjenner til vil Ekeland få rundt 60 millioner kroner for salget. I tillegg blir han partner i Rekom hvor han skal jobbe med utvikling av ulike konsepter.

Grundig analyse av Stavanger

– Øivind er en supersterk partner. Det er fantastisk å få han med på laget. Han har en voldsom energi som smitter over på alle rundt ham. I tillegg sitter han på en ekstrem kunnskap om Stavanger som utvilsomt vil være gull verdt for vår norske virksomhet, sier Adam Falbert, som etablerte Rekom i 2007.

– Hvorfor velger dere nå å satse så kraftig i Stavanger?

– Vi hadde ingen barer eller puber i Stavanger fra før, men jeg har alltid sett på byen som spennende og interessant. Det gjorde at vi gikk i gang med en grundig analyse og kartlegging av blant annet den samlede omsetningen i bransjen og hvilke konsepter som allerede er i byen. Vi ser også på hvor mange studenter og unge folk som finnes i byen og ikke minst hvor mye folk går ut.

– Blir det store endringer på utestedene med dere som eiere?

– Det vil kanskje skje noen ansiktsløftninger på noen av konseptene, men sjelen og uttrykket skal ikke endres på, svarer han.

Ifølge Group Business Developer, Jakob Sølling, har dette vært et ufravikelig krav fra begge parter gjennom hele dialogen.

– Man kan ikke si ordene «sjel» og «Stavanger» uten å inkludere Øivind Ekeland. Hans oppgave blir fortsatt å skape den unike Stavanger-stemningen på våre steder, og sørge for at folk fortsatt får oppleve julebelysningen på Beverly og alle de andre enestående tingene som gjorde at nettopp dette var en by som Rekom hadde som høyeste prioritet å etablere seg i, sier Sølling til Aftenbladet.

Også opplevelser

Også chief operations officer i Rekom, Jonathan Grumme, ser fram til å jobbe tett sammen med Øivind Ekeland framover.

– Vi driver ikke bare med salg av øl eller live-musikk, vi driver med opplevelser og vil være de beste på dette gjennom topp service, god energi og bra stemning. Nettopp derfor er jeg overbevist om at kjemien mellom oss i Rekom og Øivind Ekeland vil bli helt fenomenal, sier Grumme.

– Noen vil si at det ikke er bare positivt at en aktør får for mye makt og eier for mange steder i samme by. Hva er din kommentar til det?

– Vi arbeider ut fra Cluster-modellen hvor vi gjerne vil skape flere forretninger i samme by. Både fordi det da er lettere å bygge opp en slagkraftig organisasjon lokalt, og fordi det gir synergier som for eksempel på markedsføringen. Dette gjør vi bare så lenge vi har lokal ekspertise med oss - og det er der Øivind Ekeland kommer inn. Dyktige og sterke lokale krefter i kombinasjon med våre driftssystemer og dedikerte teams, mener vi er den rette oppskriften for å kunne levere et produkt på høyeste nivå, svarer chief operations officer i Rekom, Jonathan Grumme.

Størst i Norden

I mai i fjor solgte Adam Falbert en stor del av aksjene i Rekom til det danske kapitalfondet Catacap for et tresifret millionbeløp. Etter det har Rekom virkelig trykket på «ekspansjonsknappen». Siden salget i mai har Rekom startet opp 19 nye puber og barer, og har nå over 90 totalt Danmark, Finland og Norge. De er dermed det største utelivskonsernet i Norden.

Ifølge Adam Falbert er planen å åpne 30 nye barer i løpet av året.

– Med de planene som ligger organisk i pipelinjen, så vil vi runde 120 forretninger i 2019. Men dersom vi velger å gjøre noen strategiske oppkjøp, så kan det fort bli flere, sier 42-åringen.

– Folk tror jeg er tullete som har disse vekstplanene, men dersom vi lykkes med våre oppkjøp, så vil vi ta et stort skritt mot å bli Europas største barkonsern, som nevner Sverige, England, Tyskland og Benelux-landene som interessante markeder.

Heidi’s Bier Bar = suksess

Rekom-konsernet har også et morselskap i Norge - Rekom Norge AS som står som eier av alle virksomhetene her til lands. Og det er spesielt «afterski-konseptet» Heidi’s Bier Bar som Rekom har satset på i Norge de siste årene. Den første norske baren åpnet midt i Oslo sentrum, ved Rådhuset, i desember 2015. Allerede det første året kunne baren notere et overskudd før skatt på 5,5 millioner kroner. I 2017/2018 var omsetningen på 46,5 millioner kroner, mens resultatet endte på 15,7 millioner kroner.

Det er ikke bare i Oslo at afterskikonseptet er en økonomisk suksess. I Trondheim nådde Heidi’s Bier Bar et resultat før skatt på 7,4 millioner kroner i sitt første hele driftsår (2017/18), mens baren i Bergen nådde 4 millioner samme år (oppstartsåret)

Ifølge Finansavisen omsatte barene samlet sett i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø øl og annen drikke for 125 millioner kroner i 2017/18. Tromsø åpnet i april i fjor. Deretter fulgte Tønsberg i fjor sommer, Kristiansand i september og Drammen mot slutten av november. Totalt finnes det nå åtte barer av denne typen i Norge.