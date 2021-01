Klart for nytt bofellesskap ved Idrettshallen

Slik er bebyggelsen planlagt, tvers over veien for hovedinngangen til Idrettshallen, der det i dag ligger en parkeringsplass. Brandsberg Dahl Arkitekter

Tjensvoll: Stavanger kommunestyre ga onsdag klarsignal for å bygge to bofellesskap, med til sammen 14 leiligheter, like ved Stavanger Idrettshall.

