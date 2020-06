Et skritt nærmere bomstasjon i Eiganesveien

En kartlegging viser at tre veier i Stavanger fungerer som «hull» i bomringen til tross for at de er skiltet med gjennomkjøring eller innkjøring forbudt. Nå forberedes en sak i Bymiljøpakken om ny bomstasjon i Eiganesveien.