Fikk ødelagt badeturen til Ogna

Familien Lindtjørn er på ferie i Rogaland. De hadde hørt om om de lange, hvite strendene på Ogna og gledet seg til å komme hit. Det som møtte dem var alt annet enn kjekt. Eliyah Irene Lindtjørn, 8 år, Silja Lindtjørn, 8 år, forteller:

– Her er det veldig fin natur og strender som er finere enn i Syden. Men idag ble vi veldig overrasket over at vi faktisk ikke kunne bade med en gang fordi vi først måtte jobbe. Det var en stor klump med plastikk som vi tror kommer fra noen fiskebåter.

– Jeg har lært på skolen hjemme i Bergen at fugler kan dø hvis de henger seg fast i sånne gamle fiskegarn, sier Silja, og søskenbarnet Eliyah følger opp.

– Jeg synes det er dumt at noe kaster så store søppelting på en fin strand.

Dykkermaske

Et tredje søskenbarn, Amadeus Sefanja, hadde med seg dykkermaske. Han fikk jobben med å sjekke om det var mer forurensning og flere fiskegarn under havoverflaten, før de våget seg uti for å nyte badelivets gleder. Og det var det.

– Vi har fortalt til mammaene og pappaene våre at det er så mye gammelt fiskegarn der at vi ikke kommer til å klare dette alene. Vi håper at noen kan hjelpe oss. Kanskje det trengs store maskiner, og i hvert fall minst en voksen dame eller mann som er skikkelig sterk, sier Silja.

– Og vi håper at noen klarer å fjerne det snart - og iallfall til neste gang vi skal være her på sommerferie, legger Eliyah til.

Magnus Utsogn er prosjektleder for rydding av jærstrendene. Han blir begeistret når han hører om ungene fra Bergen som gikk i gang med å rydde på Ogna.

– Det er helt fantastisk, og vi er helt avhengige av at folk stille opp og rydder.

Fiskegarn

I 2019 har det vært 5000 frivillige på strendene. De har ryddet 18 tonn plast og annet søppel. Jærstrendene ble ryddet også i fjor, så det er «nytt» søppel som har drevet i land i løpet av året som blir ryddet nå.

– Vi ser en klar holdningsendring blant folk. Nå tar folk med seg søppel de kommer over, akkurat slik som jentene på Ogna gjorde det. Vår generasjon har feilet totalt når det gjelder søppel og plast i havet, sier Magnus Utsogn.

– Jentene dro i land fiskegarn. Har fiskerinæringen et ansvar?

– Det har de, men den norske fiskerinæringen er bra. Mitt inntrykk er at de tar med seg til land plast som de fanger i garnene sine. Før var det en holdning om at alt kunne hives på havet. Slik er det heldigvis ikke lenger blant norske fiskere.

Litt og mye

Utsogn forteller at mye av de som driver i land her kommer fra utlandet. Havstrømmene tar det med fra Skottland og kontinentet. Vi får med andre ord andres søppel på våre strender.

– Derfor går ikke dette over. Vi må fortsette å samle inn.

– Men er ikke dette etterhvert så stort at det burde vært en renovasjonsordning for kysten som tilsvarer den vi har for husstander?

– Kysten vår er enorm. Det vil aldri være mulig. Jeg har tro på at det må stå proffe i bakhånd; kommune, fylke og friluftsråd og så må frivillige være ryggraden i å rydde, sier ryddelederen og slutter med en perfekt «one liner» for en i hans jobb: «Når alle bidrar litt, får vi gjort enormt mye».