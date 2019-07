Trafikkuhell på Ganddal

Politiet melder at det ikke er personskade, men en del skader på den ene bilen.

– Det har vært en kollisjon i en rundkjøring, sier operasjonsleder hos Sør-Vest politidistrikt Victoria Hillveg.

Den andre bilen som var involvert i ulykken skal ha forlatt stedet og kjørt nordover på Riksvei 44.

– Det er snakk om en stor hvit kassebil med oransje detaljer, melder politiet.

Politiet ber bilen om å melde seg og om tips i saken. Kassebilen har trolig skader bak mot høyre side.

– Så lenge vi oppretter en straffesak ønsker vi å få forklaring fra begge parter for å få fremstilt saken på en objektiv måte. Vi har per nå en formening om hva som har skjedd, men det er basert på forklaringen til bilen på stedet. Vi skulle gjerne snakket med føreren av kassebilen også for å få vedkommendes forklaring.

Rundt 08.15 melder politiet at trafikken på stedet går som normalt.