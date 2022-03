Her bor sju personer på 80 kvadrat: – Jeg forstår at ting tar tid, men det får være måte på

Her er Mynola (60) og Halina Hanzenko (58) med datteren Nataliia Betsa (36) og ektemannen hennes Lauritz Wathne (59). Foran sitter Nataliias søster Svitlana Hanzenko (34) med barna Vira (2) og Serhii (5).

Han hentet konas familie i Polen for to uker siden, men de er ikke registrert og har ikke fått bolig. Nå frykter Lauritz Wathne (59) at han må kjøre dem på mottak.

Publisert: Publisert: 18. mars