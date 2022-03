Siv fant tilbake til ungdoms­kjæresten Jon Åge. Men han hadde et sår på nesen som ikke ville gro De var ungdomskjærestene som kom bort fra hverandre da han reiste i militæret. Da Siv Bergsagel og Jon Åge Larsen 30 år senere endelig ble ekteparet Bergsagel-Larsen, var det bare en svak skygge av bekymring over dem. Han hadde et lite sår på nesa.

Jon Åge Bergsagel-Larsen og kona Siv har kjempet en lang kamp for å bli trodd i helsevesenet. Engstelsen for å få rett i sine egne mistanker har preget dem. Jon Åges kreftsykdom har vært brutal. Men de har hatt hverandre.

10. desember 2019. Kystbussen fra Bergen til Stavanger var full på denne avgangen. De om bord må ha kjent at vinden tok tak i siden da de passerte over Stordbrua. Dette var en av disse dagene da avisene dekket stormen minutt for minutt. Lesere sendte inn videoer av enorme dønninger som slo mot plattformene i Nordsjøen. Dersom passasjerene sjekket mobilen, ville de se at et tre hadde blåst over skinnene og stengt Fløibanen. Taket var flerret av et næringsbygg. Et tre hadde veltet over en lyktestolpe på Lassa i Stavanger og stengt en vei på Bryne. En rekke fly var innstilt.

Da de nærmet seg Haugesund var det kanskje noen som hadde en forutanelse? Jon Åge Bergsagel-Larsen hadde nok med seg selv. Dette var pasientreisen hans.

– Skal rekonstruere nesen

Legen Erik Sørensen ved plastikkirurgisk avdeling på Haukeland hadde akkurat skrevet dette i journalen hans:

Bussen svingte inn på Haugesund bussterminal og sjåføren grep mikrofonen: «Ferjene over Boknafjorden er innstilt på grunn av stormen. Alle må dessverre gå av her», sier han.

Straks Jon Åge satte foten utenfor døra, sto vinden mot ham. Regnet pisket ham i ansiktet. Over nesa hadde han et plaster. Over det ene øyet en lapp, som en sjørøver, fordi han hadde begynt å se dobbelt. Han hadde smerter i hodet. Han skulle til å gå, da en eldre kvinne klamret seg til ham. «Ikke gå fra meg», ba hun. Det var allerede langt på kveld. De to tok seg fram til nærmeste hotell. Det var midt i den heftigste julebordsesongen. Fullt. Vaktmesteren på hotellet tilbød seg å kjøre dem til et annet hotell i nærheten. Også her var det fullt.

Det var ikke et hotellrom å oppdrive i hele byen.